Franchi da sempre campo ostico per l'Inter, che però arriva all'appuntamento odierno rinfrancata da una risalita concreta in Serie A innescata dalla doppia prestazione di livello in Champions League contro il Barcellona. E allora i nerazzurri non intendono perdere ulteriore terreno in campionato e mettono nel mirino una complicata terza vittoria consecutiva che manca da tanto tempo.

QUI FIORENTINA – Il tecnico viola Italiano ritrova Jovic, che aveva subito un infortunio all'anca contro il Lecce. Il serbo è convocato, ma la sua presenza dal 1' in dubbio: Kouamé e Cabral si contendono la maglia di punta nel tridente. Un paio di ballottaggi anche in difesa (Milenkovic-Igor) e in mediana (Barak-Mandragora). Torna dalla squalifica Amrabat, recuperati Gollini, Venuti e Maleh. Restano out solo Castrovilli e Sottil.

QUI INTER – Niente da fare per Lukaku: Big Rom deve rimandare ancora i propositi di ritorno in campo, sperando di tornare tra i convocati per mercoledì contro il Viktoria Plzen. Ai box anche Brozovic e Gagliardini, mentre Handanovic è partito con la squadra ma sarà in panchina solo a onor di firma a causa di un problema a un dito. Bastoni non è al meglio per un piccolo attacco influenzale e allora si scalda Acerbi. In risalita le quotazioni di Darmian e Correa che dovrebbero essere preferiti a Dumfries e Dzeko soprattutto per logiche di turnover. Confermatissimo Calhanoglu in regia tra Barella e Mkhitaryan.

