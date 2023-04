Torna il campionato che non deve più essere un fastidio tra una partita di coppa e l'altra. L'Inter ha necessità di arrivare tra le prime quattro per accedere alla prossima Champions League e allora oggi, al Castellani di Empoli, i nerazzurri andranno a caccia di quella vittoria che in Serie A manca addirittura dal 5 marzo.

QUI EMPOLI – Zanetti ha tre defezioni pesanti: fuori Vicario, De Winter e Akpa Akpro. Out anche Walukiewicz. In porta sarà confermato Perisan, mentre in difesa salgono le quotazioni di Ismajli per affiancare Luperto. Marin o Grassi in cabina di regia: questo è l'unico dubbio per il tecnico dei toscani. Davanti Caputo e Cambiaghi, con Satriano e Destro - due ex canterani interisti - in panchina.

QUI INTER – Diverse novità di formazione tra i nerazzurri, reduci dalla qualificazione alle semifinali di Champions League. Inzaghi dovrebbe rilanciare Handanovic tra i pali (è squalificato in Coppa Italia), D'Ambrosio in difesa e Gagliardini in mezzo al campo. Dubbio De Vrij: con l'olandese dal 1', fuori uno tra Acerbi e Bastoni. Bellanova insidia Dumfries, Gosens torna a sinistra, così come Calhanoglu in mezzo assieme a Brozovic (o Asllani?). Nessun dubbio in attacco: riecco Correa e Lukaku. Oltre al lungodegente Skriniar, fuori causa anche Mkhitaryan per motivi personali.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Panchina: Ujkani, Stubljar, Tonelli, Stojanovic, Cacace, Degli Innocenti, Haas, Grassi, Henderson, Vignato, Pjaca, Destro, Satriano, Piccoli.

Allenatore: Zanetti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: De Winter, Vicario, Akpa Akpro, Walukiewicz.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.

Panchina: Onana, Cordaz, Acerbi, Darmian, Bellanova, Dimarco, Zanotti, Asllani, Barella, Carboni, Lautaro, Dzeko.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Skriniar, Mkhitaryan.

ARBITRO: Marinelli.

Assistenti: C. Rossi e Di Gioia.

Quarto uomo: Feliciani.

Var: Banti (Manganiello).

