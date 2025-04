Notte di gala all'Allianz Arena di Monaco di Baviera: va in scena l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern e Inter. Partita attesissima tra due giganti del calcio europeo. E i nerazzurri ci arrivano anche con il cuore più leggero dopo la frenata di ieri del Napoli a Bologna, con gli azzurri che non hanno approfittato del pari nerazzurro a Parma.

QUI BAYERN MONACO – Non pochi problemi per Kompany: il tecnico dei bavaresi deve fare i conti con una lunga lista di assenti. L'ultimo a fermarsi è stato Musiala, la stella della squadra. Indisponibili anche Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Pavlovic e Coman. Recuperati Goretzka e Kane, che era uscito con il ghiaccio su una caviglia dall'ultima partita di Bundesliga. Stanisic dovrebbe vincere il ballottaggio con Guerreiro, mentre Müller si candida per il ruolo di trequartista nel consueto 4-2-3-1.

QUI INTER – Inzaghi continua a fare la conta dei presenti. Nessun recupero dall'infermeria che vede ancora le presenze di Zielinski, Dumfries e Taremi. Agli indisponibili va aggiunto pure Correa che è fuori lista UEFA. Attenzione a Dimarco: l'esterno ha qualche problemino e dovrebbe lasciare spazio a Carlos Augusto. Tutto ok, invece, per Bastoni: l'affaticamento è superato. Rispetto a Parma, in difesa torna Pavard per Bisseck e a centrocampo si rivede Barella (squalificato al Tardini) con Calhanoglu e Mkhitaryan. Fuori Asllani per squalifica. A destra praticamente obbligata la terza partita di fila da titolare per Darmian. In attacco, invece, conferma per la Thu-La, con Arnautovic pronto in panchina.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane.

Panchina: Peretz, Ulreich, Boey, Guerreiro, Palhinha, Gnabry, Karl, Kusi-Asare, Vidovic.

Allenatore: Kompany.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Neuer, Upamecano, Davies, Ito, Coman, Musiala, Pavlovic.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Re Cecconi, Zanchetta, Dimarco, Zalewski, Frattesi, Berenbruch, Arnautovic, De Pieri.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: Asllani (1).

Indisponibili: Zielinski, Dumfries, Taremi.

ARBITRO: Scharer.

Assistenti: De Almeida e Ernie.

Quarto ufficiale: Fahndrich.

Var: San (Van Boekel).

