Una finale. Caricata a pallettoni per una settimana intera dai catalani. Questa la partita che attende stasera i nerazzurri di Inzaghi, chiamati a una prestazione epica per tornare a Milano con punti vitali per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

QUI BARCELLONA – Il popolo chiamato 'alle armi': il Barça avverte la sensazione di partita da dentro o fuori e cerca di creare un clima da corrida anche facendo leva sulle tante recriminazione arbitrali generate dal match di andata. Xavi, rispetto a San Siro, recupera De Jong (non al meglio) e potrebbe schierarlo in difesa: ballottaggio con Piqué per prendere il posto di Christensen. Per il resto, stessa formazione di una settimana fa. Recupero lampo per Kessie che va in panchina.

QUI INTER – Quella di Inzaghi sarà una vera e propria missione. Per raggiungere l'obiettivo, però, non potrà contare su Lukaku, Brozovic e Correa: assenze pesantissime per motivi diversi. Praticamente azzerate le chance di rotazione in attacco: Dzeko-Lautaro coppia obbligata, anche se resta viva l'idea di un 3-5-1-1 con Gagliardini a rimpolpare la mediana e Mkhitaryan alzato nel ruolo di mezza punta, in modo da tenere uno tra il Toro e il bosniaco alternativa a gara in corso (aggregati Carboni e Curatolo per quanto riguarda la linea offensiva). In porta confermato Onana, mentre in difesa tornano dall'inizio sia Skriniar che De Vrij. Dubbi sulle fasce: Darmian e Gosens sperano di sorpassare Dumfries e Dimarco attualmente in vantaggio.

