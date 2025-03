Ed eccoci qui arrivati a un altro scontro diretto del campionato. Dopo il pari di Napoli, l'Inter va a Bergamo in rapida successione e l'obiettivo è quello di proseguire nella tradizione vincente delle ultime partite contro la squadra di Gasperini, che nel frattempo si è issata al terzo posto e a soli tre punti dalla vetta occuapta proprio da Lautaro e soci.

QUI ATALANTA – Pochi dubbi per Gasperini, che in settimana ha perso però due pedine: ko Cuadrado e Sulemana. In particolare, pesa la defezione del colombiano, partito titolare nel roboante 4-0 rifilato alla Juve sette giorni fa: Brescianini, Pasalic, Samardzic e De Ketelaere si giocano una maglia per completare il tridente con Retegui e Lookman. Per il resto, in campo tutti i titolarissimi. Fuori causa i lungodegenti Scamacca, Scalvini e Kossounou, oltre a Posch.

QUI INTER – Inzaghi resta in emergenza. Anzi, oltre a non recuperare nessuno degli infortunati (Darmian, Zalewski e Dimarco si rivedranno subito dopo la sosta, mentre per Zielinski i tempi sono più lunghi), dovrà fare a meno anche di De Vrij a causa di una infiammazione al ginocchio. E allora è scontata la conferma di Acerbi nel cuore della difesa, affiancato da Pavard (in vantaggio su Bisseck) e Bastoni. In porta torna Sommer, che si era già ripreso i galloni del titolare in Champions contro il Feyenoord. Nessuna alternativa di ruolo sulle fasce: lavoro extra per Dumfries e Carlos Augusto. In mezzo no si tocca il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. E davanti riecco la Thu-La, con un Thuram che sta sempre meglio e un Lautaro nel suo momento più proficuo della stagione.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Brescianini, Lookman; Retegui.

Panchina: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Palestra, Ruggeri, Comi, Pasalic, Samardzic, Maldini, De Ketelaere.

Allenatore: Gasperini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Scamacca, Scalvini, Kossounou, Cuadrado, Posch, Sulemana.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Bisseck, Alexiou, Cocchi, Asllani, Frattesi, Berenbruch, Correa, Taremi, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Darmian, Zalewski, Dimarco, Zielinski, De Vrij.

ARBITRO: Massa.

Assistenti: Carbone e Meli.

Quarto ufficiale: Sozza.

Var: Di Bello (Marini).

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!