Tomas Palacios è a un passo dal trasferimento all'Inter. Ne sono sicuri i colleghi argentini di Olé che provano anche a delineare i tempi della chiusura dell'affare che dovrebbe andrare in porto dopo il weekend, dato che nella notte di domenica è in programma la sfida tra il Talleres (club proprietario del cartellino) e l'Independiente Rivadavia, dove il promettente difensore argentino è attualmente in prestito.

Ebbene, aggiunge Olé, la società di Mendoza "non esclude però di utilizzare l'opzione di acquisto per il 50% del proprio cartellino per poi rivenderlo". Con questa situazione che sta per chiudersi, la decisione dello staff tecnico sarà probabilmente quella di non convocare il classe 2003 per la sfida contro il Talleres, club coinvolto nella trattativa con l'Inter.

