A poche ore dalla prima semifinale Mondiale che metterà di fronte Argentina e Croazia, le indicazioni che filtrano dal ritiro dell'Albiceleste relativamente all'undici titolare che sceglierà Lionel Scaloni convergono verso la presenza a centrocampo di Leandro Paredes, preferito ad Angel Di Maria che viene visto più come arma da usare a gara in corso anche per le condizioni atletiche non proprio ottimali del Fideo. Nelle scorse ore, stando ai colleghi di Olé, il ct dei campioni del Sudamerica ha provato tre formazioni, inserendo in una di queste Lautaro Martinez per completare il tridente con Lione Messi e Julian Alvarez. Nelle altre due, il Toro, invece, non era presente.

La squadra provata lunedì: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Di Maria, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.