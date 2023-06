Marcelo Brozovic e Guido Rodríguez sono le alternative a Martín Zubimendi nella lista dei papabili stilata dal Barcellona per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. In corsa c'è anche Sofyan Amrabat, ma il marocchino della Fiorentina sarebbe più in basso nelle gerarchie delle preferenze dei blaugrana. Questo quanto risulta ai colleghi del Mundo Deportivo.

"A 30 anni, il croato dell'Inter è considerato un giocatore tecnico e competitivo, del ruolo ed esperto, come ha dimostrato ancora una volta nella semifinale di Nations League contro l'Olanda - scrive il quotidiano catalano nello spazio dedicato ad Epic Brozo -. A gennaio il Barça si era già avvicinato a Brozovic per cercare di ingaggiarlo. L'Inter ha in lista il giocatore del Barça Franck Kessie e questo può aiutare".

