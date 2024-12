Magari a ritmi meno devastanti del solito, ma con la consueta, tremenda efficacia, l'Inter si regala un dolcissimo Natale superando a San Siro il Como per 2-0. Gara più complicata del previsto, perché i lariani non sono formazione da barricate anzi provano a creare qualche grattacapo alla difesa nerazzurra. Occorre pazienza alla squadra di Simone Inzaghi, che però ad inizio ripresa azzanna la giugulare del match col colpo di testa di Carlos Augusto che dopo la Lazio infila anche il Como per il suo secondo gol consecutivo in campionato. Poi qualche occasione qui e là, un paio di brividi, un gol annullato per fuorigioco fino alla gemma finale di Marcus Thuram che spacca la porta di Pepe Reina con un sasso imprendibile che permette all'Inter di chiudere i conti e di suggellare l'ennesima vittoria.

IL TABELLINO

INTER-COMO 2-0

MARCATORI: 48' Carlos Augusto, 92' Thuram

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck (74' 6 De Vrij), 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella (74' 7 Zielinski), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (89' 16 Frattesi), 32 Dimarco (80' 17 Buchanan); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez (89' 99 Taremi).

In panchina: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 11 Correa, 21 Asllani, 42 Palacios, 50 Aidoo, 55 Motta.

Allenatore: Simone Inzaghi.

COMO: 25 Reina; 77 Van der Brempt, 2 Kempf (74' 93 Barba), 13 Dossena, 5 Goldaniga; 33 Da Cunha, 20 Sergi Roberto (65' 4 Kone); 7 Strefezza (65' 10 Cutrone), 79 Paz, 16 Fadera (88' 17 Cerri), 11 Belotti (74' 36 Mazzitelli).

In panchina: 1 Audero, 6 Iovine, 8 Baselli, 10 Cutrone, 15 Jack, 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 90 Verdi.

Allenatore: Cesc Fabregas.

Arbitro: Giua. Assistenti: Baccini - Capaldo. Quarto ufficiale: Rutella. VAR: Maggioni. Assistente VAR: Sozza.

Note

Spettatori: 73.205

Ammoniti: Bisseck (I), Fabregas (C), Da Cunha (C), Mazzitelli (C), Thuram (I)

Corner: 7-1

Recupero: 1°T 0', 2°T 4'.

INTER-COMO 2-0 (48' Carlos Augusto, 92' Thuram)

LIVE MATCH

94' - FISCHIA GIUA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO! L'INTER SUPERA 2-0 IL COMO E SI RIAGGANCIA AL TRENO DI TESTA CON ATALANTA E NAPOLI!

IL GOL DI THURAM: Dopo tante finezze e tante giocate al servizio dei compagni, il francese decide di mettere il chiodo alla bara del match dopo scambio con Zielinski. Avvicinamento serpentesco alla porta e bolide che si spegne sotto la traversa di Reina. Nell'esultare Tikus si leva la maglia, giallo per lui.

92' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSS THUUUUUUUUUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMMMMM!!!

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

89' - Ultimi minuti di gioco per Taremi e Frattesi, fuori Lautaro e Mkhitaryan.

88' - Cerri per Fadera è l'ultiimo cambio di Fabregas.

87' - Giallo per Mazzitelli, fallo in ritardo su Carlos Augusto.

87' - Errore di Mkhitaryan, blitz Como con Fadera che mette in mezzo per Cutrone che anticipa Bastoni ma manda fuori.

86' - Como che prova ancora a mettere in apprensione l'Inter, fallo di Dumfries su Fadera. Punizione sulla quale Goldaniga prova un controllo difficile ma fa perdere il pallone fuori

84' - Buchanan servito da un altro passaggio eccellente di Thuram sbaglia completamente il cross per Lautaro, palla al Como.

83' - De Vrij prima interviene bene in chiusura, poi sbaglia il tempo dell'intervento prima di rifugiarsi in fallo laterale.

82' - Barba si presenta nel match con un cross da dimenticare, palla direttamente sul fondo.

80' - Intervento di Goldaniga su Lautaro, che protesta per un giallo. Buchanan prende il posto di Dimarco.

80' - Buchanan è a bordocampo, pronto a entrare.

77' - Thuram lancia Dimarco che prova il cross per Mkhitaryan. Reina esce e blocca con una mano.

76' - Dossena atterra Lautaro lanciato col velo da Thuram, Giua lascia correre.

76' - Campanile in area nerazzurra, palla che cade sui piedi di Cutrone che da posizione angolata calcia direttamente su Sommer.

74' - Doppio cambio per entrambe le squadre: nell'Inter Zielinski e De Vrij entrano per Barella e Bisseck. Nel Como, fuori Belotti e Kempf per Mazzitelli e Barba.

73' - Attenzione, ancora un problema per un tifoso sugli spalti: il gioco si ferma. Intanto è pronto De Vrij.

72' - Bella idea di Bisseck che tocca per Dumfries che si trova però contrastato da Kempf davanti a Reina.

71' - Bastoni disimpegna sui piedi di Da Cunha che lancia Belotti, il cui tiro è bloccato da Bisseck.

69' - Fallo netto di Kone su Mkhtiaryan che però non viene ravvisato da Giua che concede solo corner. L'ivoriano andava anche ammonito.

68' - Lautaro sporca un tiro di Dimarco mandando la palla alle spalle di Reina, ma il Toro si trovava in fuorigioco. Gioia strozzata per il capitano.

66' - Lautaro vede Reina fuori dai pali e prova a punirlo dalla distanza, senza inquadrare la porta.

65' - Bisseck vola sulla punizione di Dimarco e manda alto, ma in fuorigioco. Primi cambi per il Como: fuori Strefezza per Cutrone, Kone rileva Sergi Roberto.

64' - Mkhitaryan va in contropiede, Da Cunha lo abbatte e si prende un giallo.

63' - Protesta troppo teatrale di Fabregas dopo un fischio di Giua, giallo per lui.

62' - Clamorosa occasione per Nico Paz e clamorosa parata di Sommer, che poi protetto da Barella riesce a evitare il tap-in dell'argentino.

61' - Carlos Augusto fa un altro gol, ma stavolta evitando il pareggio del Como. Belotti mette in mezzo dove Goldaniga è pronto a colpire da zero metri, il brasiliano in spaccata devia in corner poi esulta.

60' - Belotti atterrato da Calhanoglu, punizione per il Como sulla linea dei 22 metri. Calcia Paz, Mkhitaryan respinge.

58' - Azione volante di Barella per Lautaro che di testa prova a sorprendere Reina, senza esito.

57' - Bella palla di Thuram per Barella che calcia trovando la respinta di Kempf da terra, ma era tutto fermo per un fuorigioco.

56' - Dopo l'avvio a tutto gas dell'Inter, il Como prova a riaffacciarsi in avanti ma la difesa nerazzurra controlla. Poi c'è fallo di Goldaniga su Lautaro.

55' - Altro sprint di Dumfries che mette in mezzo, la difesa anticipa ma sul pallone vacante si fionda Bisseck che calcia male ma trova un corner.

54' - Appoggio di Thuram per Dumfries il cui cross è impreciso e controllato da Reina.

52' - Ammonizione verbale per Inzaghi, che ricordiamo essere diffidato.

IL GOL DI CARLOS AUGUSTO: Traiettoria a uscire sul corner di Calhanoglu, tempismo perfetto del brasiliano che svetta su tutti e beffa Reina con un'incornata micidiale. Secondo gol consecutivo per lui.

48' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!!!! CAAAAAAAAAAAAAAAAARLOOOOOOOOOOOOOOOSSS AUUUUUUUUUUGUSTOOOOOOOOOOOO!!

47' - Altra occasione per l'Inter, palla di Dimarco da sinistra con Dumfries che lascia a Barella che scarica per Thuram, palla deviata in corner.

47' - Dumfries non controlla bene una rimessa lunga di Carlos Augusto, pallone per Reina.

-----

21.49 - Primo pallone della ripresa per il Como: PARTITI!

21.48 - Riemergono dal tunnel degli spogliatoi le due squadre. Sono 73.204 gli spettatori presenti.

21.47 - Squadre che si accingono a rientrare in campo.

INTERVALLO - Un Como garibaldino, un'Inter a velocità limitata. La formazione di Cesc Fabregas non è arrivata a Milano per fare l'agnello sacrificale e anzi ha delle opportunità per spaventare Yann Sommer; soprattutto, non rinuncia a giocare anche a costo di lasciare qualche varco anche profondo ai nerazzurri che però non hanno il merito di approfittarne a dovere, per imprecisione o per egoismo come nei casi di Lautaro Martinez e Federico Dimarco. Di Denzel Dumfries, probabilmente, l'occasione più importante dell'intero primo tempo.

-----

45' - Si chiude senza recupero il primo tempo: Inter e Como vanno a riposo sullo 0-0!

43' - Nico Paz si porta avanti il pallone con la mano e parte in contropiede, Giua non interviene. Barella manda in fallo laterale, poi urla contro l'arbitro suo corregionale.

42' - Al primo pallone decente toccato, Dimarco prova a capitalizzare l'assist di Carlos Augusto girandosi e calciando però troppo debolmente per impensierire Reina. Barella era in posizione ideale pronto a ribadire in porta.

41' - Bastoni sbraita contro l'assistente Baccini che ritarda notevolmente la segnalazione di un netto fuorigioco di Belotti.

38' - Strefezza sorprende la difesa dell'Inter e si invola in avanti, bravo Bisseck ad andare in diagonale e a chiudere la porta all'ex Lecce che regala anche il rinvio dal fondo.

37' - Corner per l'Inter, Bisseck salta più in alto di tutti ma non inquadra la porta.

36' - Altro scontro con Dumfries, Fadera rimane a terra per qualche istante.

33' - Il Como sbaglia e concede campo all'Inter, l'occasione d'oro arriva a Dumfries che da ottima posizione manda alto. Sprecato praticamente un rigore in movimento.

31' - Fadera scappa via alla difesa nerazzurra in posizione regolare, si ritrova in area ma colpisce debolmente contrastato da Bisseck: para Sommer.

28' - Numero funambolico di Thuram con le gambe, il cross del francese viene respinto in fallo laterale.

26' - Barella getta al vento una ripartenza pericolosa, palla recuperata dal Como e tiro di Nico Paz che Sommer controlla in due tempi.

26' - Scontro Fadera-Dumfries, punizione pericolosa per il Como.

24' - Ammonizione per Bisseck per fallo su Belotti, ma proteste del Como per un vantaggio negato da Giua.

24' - Si gioca in un fazzoletto, il Como guadagna una rimessa sulla deviazione di Mkhitaryan.

20' - Occasione per Lautaro che lanciato dal velo di Barella calcia di prima intenzione, la difesa manda in corner. Barella ha da ridire col capitano, voleva il pallone di ritorno.

19' - Dossena controlla Dumfries accompagnando la palla fuori, forse però toccando per ultimo. Ma per Giua è rinvio dal fondo.

18' - Deviato un cross di Dumfries, primo corner per l'Inter.

16' - Mkhitaryan prova a lanciare Bisseck che però viene colto di sorpresa dalla traiettoria, rimessa laterale per il Como.

15' - Dopo i primi minuti molto intensi, le squadre tolgono un po' il piede dall'acceleratore.

12' - Mkhitaryan! Errore in disimpegno del Como con Kempf che serve gli avversari, pallone che finisce a Mkhitaryan che da buona posizione calcia in maniera troppo chiusa mandando fuori.

9' - Azione insistita dell'Inter con Thuram che salta tre difensori e poi calcia trovando un muro, l'azione prosegue prima che Reina blocchi il cross di Dumfries.

6' - Strefezza strappa palla a Carlos Augusto e poi mette in mezzo dove Goldaniga va al tiro su assist di Belotti che ignora di essere solo davanti a Sommer. Ma con qualche secondo di ritardo Giua fischia fallo sul brasiliano nerazzurro.

5' - Fadera anticipa Dumfries che sonnecchia un po' e poi mette in mezzo dove Van der Brempt salta e colpisce di testa mandando fuori.

4' - Pallone pigro di Bisseck per Dumfries, Fadera intuisce e prova ad andare via prima di venire chiuso in fallo laterale.

3' - Finta di Dimarco e cross di Calhanoglu, la difesa lariana spazza.

2' - Sandwich ai danni di Lautaro, fischiata punizione per l'Inter.

-----

20.47 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

20.45 - Lautaro e Pepe Reina davanti a Giua per il sorteggio.

20.44 - Le due squadre entrano in questo momento in campo.

20.42 - Inter e Como nel tunnel che porta al campo. Scambio di cori poco simpatici tra le tifoserie.

20.35 - Squadre negli spogliatoi, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

-----

