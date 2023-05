Nacho Fernandez, esperto difensore del Real Madrid il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, deciderà cosa fare del suo futuro in settimana, prima di disputare quella che potrebbe essere la sua ultima partita all'Estadio Bernabeu dopo dodici anni di onorata militanza in prima squadra. Negli ultimi tempi, visto la situazione di standby legata al rinnovo, diversi club hanno sondato la sua disponibilità al trasferimento, compresa l'Inter, la prima a farsi avanti mettendo sul tavolo un contratto triennale. Il club milanese, riporta Marca, è ancora in attesa di una risposta.

Nel frattempo, si è fatto avanti anche il Villarreal che vorrebbe replicare l'operazione Raúl Albiol, ex blancos, anche alla luce della possibile partenza di Pau Torres che potrebbe lasciare un posto vacante in mezzo alla difesa. Si è trattato di un semplice approccio da parte del Submarino Amarillo, per conoscere le intenzioni del difensore centrale, che negli scorsi giorni ha avuto un colloquio in un clima cordiale con Carlo Ancelotti dove sono state chiarite le rispettive posizioni relativamente all'impiego in questa stagione.

