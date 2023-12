Quest'Inter è fatta d'acciaio. Può soffrire, andare in difficoltà davanti ad un avversario che prova a metterla in difficoltà col forcing costante, a volte commettere qualche errore banale, ma quando c'è da prendere prende e quando c'è da calare cala, tanto per citare Franco Lechner in arte Bombolo. In questo caso, la squadra di Simone Inzaghi cala due scope pesantissime che le permettono di prendersi il piatto dell'Olimpico nel match contro la Lazio, e soprattutto di allungare a +4 sulla Juventus in classifica. Presto per parlare di fuga, ma di chiaro segnale al campionato si può parlare eccome: segnale lanciato in primo luogo dalla sua micidiale coppia d'attacco Lautaro Martinez - Marcus Thuram, che piazzano i due ganci al volto della squadra di Maurizio Sarri che va al tappeto in maniera repentina. Il tutto al termine di un match giocato con grande attenzione e concluso coi cori dei tifosi giunti a Roma che cantano: 'La capolista se ne va'. Non è tempo di giudizi definitivi, ma insomma serviva uno squillo forte dopo il pari della Juve a Genova ed è arrivato. Con Inzaghi che chiude definitivamente i conti col suo passato.

IL TABELLINO

LAZIO-INTER 0-2

MARCATORI: 40' Lautaro Martinez, 66' Thuram

LAZIO: 94 Provedel; 29 Lazzari, 15 Casale, 34 Gila, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 65 Rovella (75' 2 Cataldi), 6 Kamada (65' 10 Luis Alberto); 7 F. Anderson (80' 19 Castellanos), 17 Immobile, 20 Zaccagni (75' 9 Pedro).

In panchina: 33 Sepe, 35 Mandas, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 23 Hysaj, 26 Basic, 46 Ruggeri.

Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella (70' 16 Frattesi), 20 Çalhanoglu (88' 21 Asllani), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (70' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (78' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez (88' 14 Klaassen).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 28 Pavard, 42 Agoume, 44 Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Passeri-Garzelli. Quarto ufficiale: Rapuano. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Gariglio.

Note

Espulso: Lazzari (L) all'87esimo per atteggiamento irriguardoso

Ammoniti: Thuram (I), Barella (I), Casale (L)

Corner: 8-6

Recupero: 1°T 3', 2°T 6'.

97' - FISCHIA MARESCA, RIEN NE VA PLUS ALL'OLIMPICO! L'INTER BATTE LA LAZIO 2-0 E CONSOLIDA LA SUA LEADERSHIP IN CLASSIFICA!

97' - Ultimo tentativo di Cataldi, palla alta.

95' - Lazio che prova a trovare il gol dell'onore, Marusic di tacco trova pronto Sommer.

94' - Frattesi si fa ingolosire e calcia mandando fuori, ignorando Klaassen libero.

93' - I tifosi nerazzurri intonano il coro: "La capolista se ne va". Colpo al volto per Bastoni.

91' - Grandissima parata di Provedel, che con un gran colpo di reni allunga in corner un colpo di testa da pochi passi di Mkhitaryan.

90' - Sei minuti di recupero.

88' - Ultimi minuti per Asllani e Klaassen, fuori Calhanoglu e Lautaro.

87' - Cartellino rosso per Lazzari! Parole pesanti per un fallo di Arnautovic che Maresca, che aveva concesso vantaggio, non perdona; l'esterno anticipa la doccia.

86' - Darmian chiude con esperienza su Pedro, poi l'Inter guadagna una rimessa laterale.

83' - Mkhitaryan guida una nuova avanzata per l'Inter, palla a Lautaro che si accentra poi però calcia male.

81' - Plateale trattenuta di Casale su Lautaro, giallo sacrosanto.

80' - Nella Lazio Castellanos prende il posto di Felipe Anderson.

80' - Rischia Lazzari sul cross di Lautaro, poi spazza per evitare l'intervento di Arnautovic.

78' - Thuram lascia il campo dopo un match sontuoso, in campo Arnautovic.

77' - Lazio che usufruisce di un calcio di punizione. Arnautovic è pronto a entrare.

75' - Arrivano i cambi per la Lazio: Cataldi rileva Rovella, Pedro entra al posto di Zaccagni.

73' - Pronto un doppio cambio anche nella Lazio, a bordocampo ci sono Pedro e Cataldi.

71' - Altra ripartenza micidiale dell'Inter, Lautaro serve Mkhitaryan che da buona posizione calcia in bocca a Provedel.

70' - Primo cambio per Inzaghi: fuori Dimarco, tocca a Carlos Augusto. Fuori anche Barella, in campo Frattesi.

IL GOL DI THURAM: Attacco perfetto gestito da Barella che porta palla in avanti, poi recupera dopo un rimpallo appoggiando a Thuram che controlla alla grande, salta un uomo e piazza la palla lì dove Provedel non può arrivare; vano l'intervento di Gila.

66'- GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! MAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSS THUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAMMMMMMMMMMM!!

65' - Arriva il momento di Luis Alberto, fuori Kamada.

63' - Punizione Lazio, palla raccolta da Immobile che prova un improbabile tiro al volo che si spegne fuori.

62' - Cure per Provedel, colpito da Lautaro qualche minuto fa.

61' - Barella ferma un pericoloso contropiede atterrando Kamada, giallo inevitabile.

60' - Inter che fa fatica a gestire la palla, Lazio ancora in proposizione.

58' - Zaccagni punta Bisseck e poi prova a mettere in mezzo, la palla si perde nel vuoto prima di essere raccolta da Dimarco.

56' - Immobile riceve un lancio millimetrico di Guendouzi, poi scarica all'indietro dove arriva Kamada che calcia malissimo.

55' - Lazio che riprende a macinare gioco, fallo su Zaccagni.

53' - Fallo di Bisseck su Immobile, il difensore interista protesta.

51' - Colpo di Thuram su Casale, che rimane a terra.

48' - Sommer semplicemente clamoroso! Errore di Calhanoglu che pecca di superbia e si fa uccellare da Rovella. L'ex Monza parte lancia in resta e colpisce trovando però pronto il portiere svizzero che respinge con le ginocchia.

------

21.52 - Primo pallone del secondo tempo per l'Inter: PARTITI!

21.51 - Squadre in campo per la ripresa.

-----

49' pt - Maresca fischia la fine del primo tempo con l'Inter proiettata in avanti, Barella protesta. Squadre a riposo con i nerazzurri in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez.

47' pt - Bisseck sanguinante dopo una pallonata fortuita, il tedesco deve uscire dal campo.

46' pt - Tre minuti di recupero. Clamoroso Dimarco che si fa rimbalzare tre difensori prima di mettere in mezzo dove Gila anticipa Thuram per un nuovo corner.

43' - Altro affondo devastante di Thuram, che si prende un nuovo corner.

IL GOL DI LAUTARO: Errore madornale di Marusic, che sbaglia l'appoggio all'indietro servendo palla a Lautaro. Che non può fare altro che ringraziare, saltare Provedel in uscita ed entrare praticamente in porta col pallone.

40' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!

39' - Darmian atterra Zaccagni impedendogli di ripartire, Maresca gli risparmia il giallo come avvenuto in precedenza con Gila.

39' - Schema Dimarco-Calhanoglu, tiro che rimbalza un paio di volte del turco e finisce fuori.

37' - Bisseck si proietta ancora in avanti e prende fallo al limite dell'area laziale da Gila. Spagnolo passibile di ammonizione, Maresca sorvola.

36' - Zaccagni a terra dolorante, gioco fermo.

34' - Stavolta l'errore è di Darmian, che perde palla in zona pericolosa poi ripiega concedendo calcio d'angolo.

32' - Errore di Rovella, ripartenza furiosa dell'Inter che guadagna un corner.

30' - Thuram! Il francese raccoglie un pallone che rimpalla su Lazzari su spazzata di Gila, nonostante l'angolo ridotto ci prova ma manda fuori.

28' - Zaccagni pesca bene col suo cross Immobile che anticipa Bastoni e Dimarco e colpisce di testa, palla sull'esterno della rete.

26' - Cartellino giallo per Thuram, che ha colpito Gila.

24' - Manata di Zaccagni a Bisseck, Maresca redarguisce pesantemente il biancoceleste.

23' - Cross di Guendouzi, Sommer esce tra Immobile e Zaccagni e ha la meglio su entrambi.

22' - Immobile salta Acerbi e mette la palla in mezzo, libera Darmian. Inter in difficoltà.

20' - Con gran personalità, Bisseck va a puntare due avversari trovando il fallo di Zaccagni.

20' - Calhanoglu prova il tiro, palla respinta dalla barriera.

18' - Punizione per l'Inter, fallo di Lazzari su Lautaro. L'esterno biancoceleste recrimina con Maresca.

17' - Batti e ribatti in area interista, palla a Kamada che calcia trovando Sommer pronto in presa plastica dopo una deviazione.

16' - Ancora Lazio: tiro di Guendouzi che Acerbi manda in corner.

15' - Thuram travolge le linee difensive biancocelesti, palla in mezzo del francese non controllata da Lautaro e da Barella.

15' - Rimpallo su Calhanoglu, timide proteste biancocelesti per un fallo di mano ma per Maresca è tutto regolare. Giustamente, perché il colpo è all'addome.

14' - Fallo di Zaccagni su Darmian, Maresca fischia ma il laziale protesta.

13' - Inter che non riesce a ripartire, Calhanoglu viene chiuso da Gila e Lazzari.

11' - Prova la volée Kamada, Bastoni ci mette il corpo e manda in corner. Altro errore di Barella che perde palla sul contrasto con Zaccagni.

9' - Fischi per Acerbi a ogni tocco di palla, era prevista quest'accoglienza per l'ex del match.

8' - Cross di Kamada troppo lungo per Felipe Anderson, Lautaro prova a ripartire ma viene fermato.

7' - Sbaglia un appoggio Barella, la Lazio parte in contropiede ma i nerazzurri riescono a ripiegare.

5' - Salta Bisseck sul corner, deviazione e ancora calcio d'angolo. Poi lo stesso tedesco commette fallo in attacco.

4' - Bel lancio di Darmian a favorire lo sprint di Thuram, che dopo un aggancio perfetto vola in area ma viene murato da Casale al momento del tiro.

3' - Barella travolge Zaccagni, punizione per la Lazio a metà campo.

1' - Subito primo corner per la Lazio, guadagnato da Guendouzi. Allontana Mkhitaryan.

----

20.46 - Sarà della Lazio il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.45 - Minuto di silenzio all'Olimpico. Si ricorda l'ex giocatore del Napoli Antonio Juliano scomparso nei giorni scorsi.

20.44 - Immobile e Lautaro, bomber e capitani, davanti a Maresca per il sorteggio.

20.42 - Lazio e Inter emergono dal tunnel che porta al campo.

20.32 - L'aquila Olimpia compie il suo volo rituale sull'Olimpico.

20.31 - Le squadre tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti la sfida tra Lazio e Inter.

----

