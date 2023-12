Pressing della Lazio, palleggio dell'Inter. Sono queste le due caratteristiche che balzano all'occhio fin dai primi minuti della sfida dell'Olimpico, dove sono i nerazzurri a creare le principali occasioni da gol con l'intraprendenza di un Thuram in palla (è lui il più pericoloso), la fisicità di Bisseck nei calci da fermo e il tentativo da fuori di Calhanoglu. Piano piano esce fuori anche la tecnica della squadra di Sarri che prova invece a creare qualche apprensione con gli inserimenti delle mezzali Guendouzi e Kamada, lanciato a sopresa dal 1' con l'esclusione di Luis Alberto, e con la spinta sugli esterni alla ricerca del solito Immobile.

La manovra dell'Inter appare più leggibile del solito, complice qualche imprecisione di troppo in mezzo al campo e una Lazio che tiene il baricentro alto, costringendo spesso il fischiatissimo Acerbi e i suoi colleghi di reparto ad un giropalla sterile. Quando arriva negli ultimi 20 metri e accelera nello stretto, però, la squadra di Inzaghi dà sempre la sensazione di poter essere pericolosa. A sbloccare la gara ci pensa il solito Lautaro Martinez, che al 40' approfitta di uno svarione difensivo di Marusic per mettere a sedere Provedel e scavalcare il tentativo disperato di Gila in scivolata.

Perché il Toro non perdona, ed è affamato di record. L'Inter è cinica, colpisce al momento giusto e chiude il primo tempo in vantaggio di un gol che sarà da difendere con unghie e con i denti anche nei secondi 45'.