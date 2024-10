YOUNG BOYS-INTER 0-0

LIVE MATCH

HALFTIME REPORT - Non è stato sicuramente un primo tempo da mandare agli annali per la squadra di Simone Inzaghi, che ha faticato parecchio a contenere le iniziative di un'avversaria scesa in campo decisamente pimpante e capace di creare parecchi spunti interessanti. Nell'Inter, il solo Bisseck si è guadagnato la cronaca prima con un tiro respinto da Von Ballmoos poi con un cross bloccato dallo stesso portiere. Sin qui il turnover di Inzaghi non sta sortendo effetti particolari.

----

46' pt - Ganvoula da due passi manca l'aggancio col pallone, Sommer blocca. Su questa azione si chiude il primo tempo: Young Boys e Inter a riposo sullo 0-0.

45' - Decretato un minuto di recupero.

44' - Ancora Lakomy, ancora dalla distanza, ancora pallone alto.

43' - Tiro di Lakomy da dimenticare, pallone altissimo.

42' - Virginius guadagna il fondo, poi prova a servire Monteiro anticipato da De Vrij.

41' - Applausi di Inzaghi a Pavard per il suo anticipo.

40' - Buon affondo di Bisseck il cui cross viene però bloccato da Von Ballmoos.

38' - La partita si sta incattivendo: duro intervento su Frattesi, Oliver comanda calcio di punizione.

36' - Altro giallo dell'incontro per Imeri, dopo una trattenuta su Frattesi. Poco prima, ammonito anche Monteiro per una scorrettezza su Dumfries che però ha ricevuto anche lui il giallo.

33' - Ammonito Hadjam, per un intervento a valanga su Dumfries.

31' - Ci vuole Bisseck per svegliare l'Inter. Manovra improvvisa dei nerazzurri, tacco di Taremi per l'inserimento del tedesco che colpisce trovando l'opposizione di Von Ballmoos che poi resta a terra.

29' - Ancora calcio di punizione da posizione pericolosa per lo Young Boys per fallo di Barella.

29' - Monteiro riceve un pallone dalle retrovie tra Dumfries e De Vrij, poi prova la conclusione che viene deviata in corner.

27' - Inzaghi si lamenta di qualcosa con la panchina. La sua Inter fatica a girare questa sera.

26' - Transizione micidiale dello Young Boys, cross di Hadjam sul quale Bisseck salta a vuoto. Ci arriva Lakomy che va di testa, la difesa spazza praticamente sulla linea.

23' - Batti e ribatti in area nerazzurra, Sommer chiude il discorso bloccando in presa bassa. Inter in difficoltà.

22' - Pavard, chiusura che vale come un gol. Colpo di testa da distanza ravvicinata di Virginius, il francese si immola e spazza via.

21' - Lauper atterrato al limite dell'area, ancora punizione per gli svizzeri. Inzaghi non gradisce.

20' - Hadjam punta e salta Dumfries che lo atterra, punizione Young Boys.

18' - Stavolta il pericolo lo porta Hadjam, che entra in area, punta due difensori e calcia trovando l'opposizione di Sommer che manda in corner.

16' - Bel lancio di Dumfries a servire Taremi che parte sulla destra. Il cross dell'iraniano è però da dimenticare.

15' - Sugli sviluppi del corner, Lauper prova la conclusione a giro dalla distanza, mandando fuori.

14' - Monteiro punta Dumfries, che riesce a chiudere in corner.

13' - Prova lo spunto in avanti Frattesi, frenato da Hadjam.

11' - Taremi contrastato da Blum cade a terra, Oliver lascia proseguire.

8' - Mkhitaryan prova il filtrante per Taremi che però viene anticipato da Lauper.

7' - Carlos Augusto fa sfilare un pallone fuori accontentandosi di una rimessa.

5' - Dumfries anticipato nel tentativo di prendere il fondo, è solo rinvio per lo Young Boys.

4' - Inter che tiene palla nella propria area, Ganvoula mette in difficoltà Barella.

2' - Ci provano subito i gialloneri: Ganvoula prende palla sulla scivolata di Pavard, la difende dalla carica di Dumfries e scarica su Imeri che calcia a lato.

----

21.00 - Primo pallone del match per lo Young Boys: PARTITI!

20.58 - Barella e Benito davanti a Oliver per il sorteggio.

20.56 - Young Boys e Inter entrano in campo per il prepartita.

20.53 - Calano le luci sullo stadio, il momento dell'ingresso in campo si avvicina.

20.44 - Squadre che tornano negli spogliatoi, fra pochi minuti il calcio d'inizio allo Stadion Wankdorf.

----

IL TABELLINO

YOUNG BOYS-INTER 0-0

YOUNG BOYS: 26 Von Ballmoos; 27 Blum, 30 Lauper, 23 Benito, 3 Hadjam; 8 Lakomy, 7 Ugrinic; 21 Virginius, 10 Imeri, 77 Monteiro; 35 Ganvoula.

In panchina: 33 Keller, 40 Marzino, 9 Itten, 11 Colley, 13 Camara, 15 Elia, 20 Niasse, 22 Abdu Conté, 24 Athekame, 39 Males.

Allenatore: Joël Magnin.

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 31 Bisseck; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 8 Arnautovic.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez, 32 Dimarco, 36 Darmian, 50 Aidoo, 52 Berenbruch, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Oliver (ENG). Assistenti: Burt - Mainwaring (ENG). Quarto ufficiale: Madley (ENG). VAR: Attwell (ENG). Assistente VAR: Bankes (ENG).

Note

Ammoniti: Hadjam (Y), Monteiro (Y), Imeri (Y), Dumfries (I)

Corner: 3-0

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!