LAZIO-INTER 1-0 (40' Felipe Anderson)

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI LAZIO-INTER

47' pt - Finisce il primo tempo: Lazio che va a riposo in vantaggio per 1-0 col gol di Felipe Anderson al 40esimo.

45' - Saranno due i minuti di recupero. Dumfries punta l'uomo e mette in mezzo, Provedel vola e respinge.

44' - Il check del Var è finito, si prosegue.

42' - Dumfries atterrato in area biancoceleste rimane a terra, Fabbri fa proseguire.

40' - Lazio in vantaggio! Felipe Anderson! Il brasiliano viene dimenticato dalla difesa nerazzurra e sul cross di Milinkovic-Savic si ritrova a tu per tu con Handanovic trafiggendolo di testa.

38' - Brozovic recupera palla in scivolata servendo Dimarco. Cross dell'esterno per Lukaku che colpisce debolmente di testa, Provedel blocca sicuro.

37' - Handanovic salva sul tiro in area di Immobile, servito da Felipe Anderson che si libera di Dimarco in modo poco ortodosso.

35' - Altra occasione per Zaccagni, che dopo una fitta rete di passaggi calcia con Skriniar che mette in corner con una capocciata molto forte.

33' - Altro intervento a valanga di Barella su Zaccagni, Fabbri fischia ma non estrae il giallo.

32' - Dumfries controlla in area Zaccagni costringendolo ad un tiro non impossibile per Handanovic.

32' - Altro contatto tra Lautaro e Romagnoli, fallo dell'argentino.

30' - Barella si scontra con Zaccagni, Fabbri fischa fallo ma il centrocampista nerazzurro recrimina ancora. Qualcosa da dire anche per Sarri e i calciatori della Lazio.

29' - Gagliardini e Lautaro vanno in due a strappare il pallone dai piedi di un avversario e ripartire.

27' - Inter che torna a spingere, pochi istanti fa intervento di Provedel a spazzare un pallone deviato in area.

26' - Si riparte con una rimessa per l'Inter.

24' - Arriva il momento della pausa per abbeverarsi.

23' - Lautaro vede Provedel fuori dai pali e prova a fulminarlo dalla distanza, ma non inquadra la porta.

23' - Altro fallo di Barella, che non appare convinto. Fra poco ci sarà il cooling break.

22' - Troppo aggressivo Bastoni su Anderson, Fabbri fischia fallo anche se Brozovic recrimina.

20' - Cross pericoloso di Lazzari, bella uscita di Handanovic ad anticipare Vecino e Zaccagni.

18' - Azione alla mano Lukaku-Dumfries, cross per Lautaro anticipato da Patric in corner.

17' - Lancio profondo per Dimarco, controllato bene da Provedel.

16' - Pericolo Lazio con Immobile! Ottima azione dei biancocelesti con Marusic che serve Immobile il cui tiro di prima intenzione finisce fuori di poco.

15' - Errore di Brozovic, la Lazio riparte in cinque contro quattro. Ottimo Skriniar ad intercettare il passaggio per Zaccagni.