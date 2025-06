INTER-URAWA RED DIAMONDS 2-1 (11' Watanabe (U), 77' Lautaro Martinez (I), 92' Carboni (V))

LIVE MATCH

95' - FISCHIA BEIDE, RIEN NE VA PLUS AL LUMEN FIELD! CON IL CUORE E LA GARRA ARGENTINA L'INTER RIBALTA L'URAWA RED DIAMONDS E STRAPPA LA PRIMA VITTORIA AL MONDIALE PER CLUB!!!

94' - Punizione Reds, Sommer alza in corner.

IL GOL DI CARBONI: Calcia Sucic col sinistro, pallone respinto sul quale si avventa Carboni che non ci pensa due volte e spara in porta trovando un diagonale che lascia di sale Nishikawa.

92' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!! VAAAAAAAAAAAAAAALEEEEEEEEEEEEENTIIIIINNNNNNNNNNNNN CAAAAAAAAAAAAAARBONIIIIIIIIIIIII!!!

91' - Saranno quattro i minuti di recupero. Pio Esposito prova di testa sull'assist di Mkhitaryan, conclusione senza troppa forza.

88' - Salvifico Watanabe che evita che Barella arrivi su un pallone da sinistra davanti a Nishikawa.

87' - Nei Reds arriva il momento di Haraguchi e Ogiwara che rilevano Gustafson e Naganuma.

86' - Ultimi minuti per Sucic, che rileva Luis Henrique.

85' - Carboni prova il tiro, Nishikawa blocca. I compagni hanno da ridire con l'argentino.

83' - Litigano col pallone due difensori degli Urawa, Lautaro recupera palla ma l'arbitro vede fallo di Mkhitaryan.

82' - Lautaro ci prova ancora di testa, palla che rimbalza su Carboni e finisce tra le braccia di Nishikawa.

78' - Due cambi per gli Urawa Reds: fuori Matheus Savio per Matsumoto, in campo anche Carlos Santana per Matsuo. Il brasiliano viene subito ammonito.

IL GOL DI LAUTARO: Ci vuole l'occasione da corner, ci vuole la classe del capitano che si inventa un'acrobazia pazzesca che sorprende tutti e permette all'Inter di riacciuffare il pareggio.

77' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAROOOOO MAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEZZZZ!!

75' - Ci prova subito Carboni col tiro a giro, pallone che non inquadra la porta. Zanetti sempre più perplesso....

72' - Altri cambi per Chivu che si affida a Valentin Carboni e Bastoni, fuori Dimarco e Asllani.

71' - Mkhitaryan si divora il pareggio! Grande palla di Luis Henrique che appoggia per Barella, assist per l'armeno che a botta sicura manda fuori.

70' - Contropiede Urawa in cinque contro tre nato da un erroraccio di Luis Henrique, Watanabe calcia mandando alto.

68' - Colpo di testa di Lautaro dalla coordinazione troppo difficile, Nishikawa esce e blocca.

67' - Proprio Sekine viene ammonito per un fallo plateale

66' - Nei Reds va fuori Kaneko, in campo Sekine. Che non appena entra impegna Sommer in una presa a terra.

65' - Tutto ok, si va di corner. Colpo di testa di Pio Esposito che finisce alto.

64' - Tiro di Asllani deviato in corner, l'albanese reclama un tocco col braccio e il VAR sta verificando.

64' - Gli Urawa Reds non giocano, Kaneko recupera palla e la manda in fallo laterale. Ammonito il portiere Nishikawa.

62' - Luis Henrique guadagna il fondo poi scarica male, Matsuo recupera palla e si lancia in avanti ma viene fermato da Dimarco in modo regolare.

60' - Ancora Asllani prova la conclusione appena fuori area, pallone alto. Adesso l'Inter sta mettendo sotto pressione la difesa avversaria.

58' - Dimarco mette in mezzo dove trova Pio Esposito che si inventa la giocata acrobatica, senza però inquadrare la porta.

56' - Dimarco si fa trovare pronto sull'ottimo assist di Barella e calcia al volo, pallone alto. Grande palla in verticale di Asllani.

54' - Asllani! Giocata dell'albanese che controlla al volo e calcia di prima intenzione mandando la palla fuori dopo aver saltato Matheus Savio con un sombrero.

53' - Mkhitaryan serve un pallone impossibile per Dimarco che termina sul fondo, l'esterno applaude malgrado tutto.

52' - Il copione non cambia, Inter che controlla il possesso palla e Urawa che si compatta.

50' - Ripartenza degli Urawa innescata da Yasui e Watanabe, per fortuna ben contenuta dalla difesa.

49' - Prova il cross Mkhitaryan, palla troppo lunga per Luis Henrique.

22.04 - Inter che batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.03 - Arrivano i primi cambi: fuori Zalewski e Sebastiano Esposito, dentro Mkhitaryan e il fratello Francesco Pio che fa io suo debutto in nerazzurro in gare ufficiali.

22.02 - Le due squadre rientrano per il secondo tempo.

22.00 - Cantano, e ne hanno ben donde, gli ultras dell'Urawa Red Diamonds che stanno cullando il sogno di un'impresa epica.

HALFTIME REPORT - A raccontarlo solo poche settimane fa, nessuno ci avrebbe creduto. Eppure, dopo una partita e mezza di questo Mondiale per Club, l'Inter si ritrova nel mezzo di un abisso: gli Urawa Red Diamonds, la formazione meno accreditata del girone E, riesce a fare una partita accorta quanto basta per mandare in ansia la squadra di Cristian Chivu, pugnalata addirittura dal gol del vantaggio dei nipponici firmato da Ryoma Watanabe che sfrutta una leggerezza del reparto difensivo nel suo complesso e buca Yann Sommer con un rasoterra velenoso. Da lì in poi, la partita si gioca nei 22 metri difensivi dei Reds, ma con l'Inter che, tolta una traversa colpita da Lautaro Martinez, non riesce proprio a venire a capo della situazione pur avendo il dominio del possesso. Qualcuno chiami Federica Sciarelli...

45' + 3' - Finisce qui il primo tempo: gli Urawa Red Diamonds chiudono i primi 45 minuti avanti per 1-0 grazie al gol di Watanabe al minuto undici.

45' + 1' - Due minuti di recupero. Asllani perde palla anticipato da Kaneko che costringe l'albanese al fallo.

45' - Calcia Asllani, Nishikawa esce ma è Carlos Boza a sparare la palla fuori.

44' - Ancora Zalewski costringe Yasui al fallo, punizione che è quasi un corner corto.

42' - Zalewski prova un primo cross ribattuto, il polacco recupera il pallone e lo scarica su Carlos Augusto che calcia in maniera improponibile. Chivu si infuria.

38' - Inter che accelera, Zalewski calcia e Gustafson manda la palla in corner.

38' - Batti e ribatti in area su punizione, poi Nishikawa chiude la questione afferrando la palla in presa alta.

37' - Savio si è ripreso, la prova è l'aggressività con la quale atterra Barella.

35' - Lancio per Luis Henrique, che però viene controllato da un difensore avversario che accompagna il pallone fuori.

33' - Il brasiliano deve uscire colpito forse da un problema al ginocchio, pronto a entrare Matsumoto. Anche se Savio stringe i denti e rientra.

31' - Matheus Savio a terra, l'arbitro interrompe il gioco.

29' - Spinta plateale di Zalewski su Ishihara sul cross di Darmian, sfuma l'azione.

27' - Le telecamere colgono un Javier Zanetti che osserva meditabondo quanto accade in campo...

26' - Lancio lungo per Zalewski, che viene anticipato in uscita da Nishikawa.

24' - Contatto in area giapponese su Zalewski, per l'arbitro non ci sono estremi per intervenire.

21' - Prova ad affondare la squadra di Skorza, Carlos Augusto chiude su Matsuo e riesce ad ottenere anche una rimessa laterale.

19' - Colpo di testa perfetto di Lautaro sul cross di Asllani, la traversa nega la rete al Toro.

18' - Urawa chuiso tutto nei propri 16 metri, l'iniziativa è solo interista.

17' - Grande aggancio di Esposito in area, poi però l'attaccante si impantana tra due difensori e appoggia per Nishikawa.

15' - Clamorosa carambola in area Urawa, Carlos Augusto da due passi prova a mettere in porta di testa ma era in fuorigioco.

14' - Barella salta due uomini poi cerca l'uno-due con Esposito che però gli serve un pallone di ritorno troppo forte che finisce tra i piedi dei giapponesi.

11' - Incredibile, Urawa Reds in vantaggio! Al primo affondo i nipponici passano con la rete di Watanabe servito da Kaneko che prima dribbla agevolmente un avversario per poi servire il compagno che calcia tutto solo in area e trafigge Sommer.

10' - Brutto cross di Dimarco, palla che finisce direttamente sul fondo.

10' - Buona pressione per l'Inter, ora però l'Urawa respira con un calcio di punizione.

9' - Scambio Dimarco-Barella e cross del 32 anticipato da Watanabe.

8' - Palla recuperata da Lautaro e servita a Dimarco che mette in mezzo lì dove però arrivano i difensori avversari.

7' - Si sente davvero molto il tifo degli ultras dell'Urawa Red Diamonds, arrivati in gran numero nella Rainy City.

6' - Pallone di Asllani inarrivabile per Zalewski che termina sul fondo.

5' - Prova il tiro Asllani, conclusione respinta da Ishihara. Buon avvio per i nerazzurri.

3' - Fallo su Barella da parte di Gustafson, vecchia conoscenza del calcio italiano avendo giocato con Torino, Perugia, Verona e Cremonese.

2' - Subito buona chance per Zalewski che raccoglie un pallone in area e lo mette in mezzo per Luis Henrique che non arriva per un soffio davanti alla porta.

21.00 - Sarà dell'Urawa il primo pallone del match: PARTITI!

20.58 - Lautaro e Hoibraten davanti all'arbitro Beida per il sorteggio.

20.56 - Squadre al centro del campo, una di fronte all'altra. Poi sono i nipponici a salutare i nerazzurri.

20.54 - I giocatori entrano in campo chiamati uno alla volta, in puro stile USA (Non sarebbe male importare questo cerimoniale anche in Italia...).

20.50 - Riscaldamento concluso, tra pochi minuti sarà calcio d'inizio a Lumen Field.

IL TABELLINO

INTER-URAWA RED DIAMONDS 2-1

MARCATORi: 11' Watanabe (U), 77' Lautaro Martinez (I), 92' Carboni (I)

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 11 Luis Henrique (86' 8 Sucic), 23 Barella, 21 Asllani (72' 45 Carboni), 32 Dimarco (72' 95 Bastoni); 70 S. Esposito (46' 94 F. Esposito), 59 Zalewski (46' 22 Mkhitaryan); 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 15 Acerbi, 42 Palacios, 48 Re Cecconi, 49 De Pieri, 52 Berenbruch, 58 Cocchi.

Allenatore: Cristian Chivu.

URAWA RED DIAMONDS: 1 Nishikawa; 4 Ishihara, 3 Danilo Boza, 5 Høibråten, 88 Naganuma (87' 26 Ogiwara); 11 Gustafson (86' 9 Haraguchi), 25 Yasui; 77 Kaneko (65' 14 Sekine), 8 Mateus Savio (79' 6 Matsumoto), 13 Watanabe; 24 Matsuo (79' 12 Carlos Santana).

In panchina: 16 Niekawa, 31 Yoshida, 10 Nakajima, 17 Komori, 18 Takahashi, 21 Okubo, 28 Nemoto, 35 Inoue, 39 Hayakawa, 41 Nitta.

Allenatore: Maciej Skorza.

Arbitro: Beida (MTN). Assistenti: Santos (ANG) - Yiembe (KEN). Quarto ufficiale: Kawana-Waugh (NZL). VAR: El Fariq (MAR). AVAR: Soto (VEN). SVAR: Dankert (GER)

Note

Ammoniti: Nishikawa (U), Sekine (U), Carlos Santana (U)

Corner: 5-0

Recupero: 1°T 2'.

