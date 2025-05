INTER-HELLAS VERONA 1-0 (9' Asllani (R))

LIVE MATCH

HALFTIME REPORT - Senza forzare più di tanto i ritmi, l'Inter mette le cose in chiaro e controlla al meglio questi primi 45 minuti della gara con il Verona. Agevolata dal calcio di rigore segnato da Kristjan Asllani dopo nove minuti, la squadra nerazzurra tiene le redini del gioco rischiando poco e anzi creando altre palle importanti in maniera sciolta. Gestione senza particolari problemi per la squadra oggi nelle mani di Massimiliano Farris.

------

45' + 2' - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Verona grazie al rigore di Kristjan Asllani.

45' - Ci sarà un minuto di recupero. Asllani serve un pallone stupendo per Arnautovic che va di testa ma colpisce male la palla.

44' - Asllani sfiora il 2-0. Su percussione di Zalewski, l'albanese controlla e calcia un tiro bellissimo che dà l'illusione del gol con la palla che colpisce la parte alta della rete.

42' - Frese prova il lancio per Suslov che però manca il controllo, De Vrij recupera.

40' - Zalewski riprova il giochetto su Tchatchoua ma viene tradito dai tacchetti e scivola.

38' - Bisseck crossa, Frattesi si mette in mezzo togliendo la palla ad Arnautovic e mandandola sul fondo. L'austriaco si dispera.

36' - Gioco che ora si assopisce, con l'Inter che mantiene il possesso palla.

34' - Altro cross di Carlos Augusto su Arnautovic fuori misura, para Montipò.

33' - Lancio dalle retrovie per Arnautovic, che viene anticipato in uscita da Montipò.

30' - Grande giocata di Zaleeski che si fa beffe di Tchatchoua poi mette in area per Arnautovic che distubato da Frese non riesce ad arrivare sul pallone.

29' - Verona che ora comincia a giocare un po' sporco, brutto intervento di Niasse su Arnautovic.

28' - Bisseck si prende un pestone da Serdar e rimane a terra dolorante, per Manganiello non era nemmeno fallo.

26' - Rapido uno-due in un fazzoletto e palla per Correa servita con una finezza da Carlos Augusto, il Tucu viene murato da Valentini al momento del tiro.

23' - Cartellino giallo per Darmian, per fallo su Suslov.

22' - Scontro tra Zalewski e Tchatchoua, Manganiello aspetta qualche istante prima di dare fallo e punizione al Verona.

18' - Combinazione bellissima dell'Inter nello stretto tutta di passaggi di prima, Arnautovic però sbaglia preferendo Correa a Frattesi per l'ultimo passaggio col Tucu che in offside deve rinunciare ad arrivare sul pallone.

16' - Ripartenza del Verona ancora con Tchatchoua che lancia Sarr, bravo a eludere la marcatura di Carlos Augusto prima di scaricare un tiro potente respinto da Martinez.

14' - Darmian puntato da Bradaric respinge il suo cross, concedendo calcio d'angolo.

13' - Inter che insiste, Correa pensa per un attimo al tiro poi scarica su Zielinski che vede murata la sua conclusione.

11' - Zalewski prende coraggio e calcia dalla distanza dopo aver saltato Tchatchoua, Montipò para.

9' - Asllani si prende la responsabilità del tiro... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! Montipò completamente spiazzato, il primo rigore con l'Inter è vincente.

7' - Manganiello ricorre all'on-field review e decide: calcio di rigore per l'Inter.

6' - Reclama Frattesi per un tocco di mano di Valentini in area, Manganiello chiede di attendere.

4' - De Vrij intercetta un colpo di testa di Valentini, poi la difesa blocca il tap-in di Bradaric.

3' - Proiezione del Verona con Tchatchoua che salva un pallone destinato sul fondo e crossa, De Vrij anticipa Sarr mandando in corner.

2' - Canovaccio della partita chiaro: il Verona lascia la palla all'Inter e proverà con le ripartenze a fare male. Prova ne sia la verticalizzazione di Daniliuc dopo aver intercettato un passaggio di Asllani.

-----

20.45 - Calcio d'inizio del match per l'Inter: PARTITI!

20.43 - De Vrij e Duda davanti a Manganiello per il sorteggio.

20.41 - Inter e Verona entrano in campo per il rituale prepartita.

20.40 - Squadre nel tunnel che porta al campo, De Vrij veste i gradi di capitano.

20.35 - Riscaldamento concluso, fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

-----

IL TABELLINO

INTER-HELLAS VERONA 1-0

MARCATORE: 9' Asllani (I)

INTER: 13 Josep Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 59 Zalewski; 8 Arnautovic, 11 Correa.

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 9 Thuram, 15 Acerbi, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 Dimarco, 48 Re Cecconi, 95 Bastoni, 99 Taremi.

Allenatore: Massimiliano Farris.

HELLAS VERONA: 1 Montipò; 4 Daniliuc, 6 Valentini, 3 Frese; 38 Tchatchoua, 25 Serdar, 10 Niasse, 33 Duda, 12 Bradaric; 31 Suslov; 9 Sarr.

In panchina: 22 Berardi, 34 Perilli, 2 Oyegoke, 7 Lambourde, 8 Lazovic, 11 Tengstedt, 14 Rocha Livramento, 19 Slotsager, 20 Kastanos, 24 Bernede, 30 Luan Patrick, 35 Mosquera, 72 Ajayi, 80 Cisse.

Allenatore: Paolo Zanetti.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Perrotti - Del Giovane. Quarto ufficiale: Massimi. VAR: Paterna. Assistente VAR: La Penna.

Note

Ammoniti: Darmian (I)

Corner: 1-2

Recupero: 1°T 1'.

