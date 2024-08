A Stamford Bridge si chiude il ciclo di amichevoli estive dell'Inter prima di iniziare, sabato prossimo, il campionato in casa del Genoa. Ultima opportunità per Simone Inzaghi per fare esperimenti tattici e testare la condizione fisica dei suoi giocatori prima che si inizi a fare sul serio. E questa amichevole di lusso è il contesto ideale per ricevere altri feedback.

Intanto, ecco le formazioni scelte dal tecnico piacentino e da quello dei Blues Enzo Maresca:

CHELSEA (4-2-3-1): 1 Sanchez; 27 Gusto, 29 Fofana, 6 Colwill, 3 Cucurella; 8 Fernandez, 45 Lavia; 11 Madueke, 22 Dewsbury-Hall, 10 Mudryk; 38 Guiu. A disposizione: 12 Jorgensen, 13 Bettinelli, 2 Disasi, 4 Adarabioyo, 5 Badiashile, 7 Sterling, 15 Jackson, 16 Ugochukwu, 17 Chukwuemeka, 18 Nkunku, 20 Palmer, 21 Chilwell, 25 Caicedo, 40 Veiga. Allenatore: Enzo Maresca.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 11 Correa. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 Martinez, 2 Dumfries, 16 Frattesi, 24 Salcedo, 28 Pavard, 47 Fontanarosa, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 57 Quieto, 59 Topalovic, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Sam Barrott

Assistenti: Darren Cann, Akil Howso

Quarto ufficiale: Lida Junpei