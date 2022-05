CAGLIARI-INTER 0-1 (25' Darmian)

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI CAGLIARI-INTER

INTERVALLO - Bel primo tempo dell'Inter, che impone i ritmi e il gioco ad un Cagliari che non disdegna l'impiego della fisicità per fermare le iniziative nerazzurre. Tante le azioni interessanti create dalla squadra di Simone Inzaghi, che dopo un gol annullato a Milan Skriniar per tocco di mano trova la rete del vantaggio con uno schema da quinto a quinto finalizzato da Matteo Darmian. Poi grandi occasioni con legni colpiti e un Cragno determinante in almeno un paio di circostanze.

-----

47' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 1-0 sul Cagliari, decide sin qui il gol di Darmian!

47' pt - Ottima doppia chiusura di De Vrij che disinnesca potenziali pericoli rossoblu.

46' pt - Iniziano i due minuti di recupero.

45' - Palo di Lautaro Martinez: il Toro si gira e tira, trovando il legno. Poi torna sul pallone e calcia, Cragno manda in corner.

43' - Ripartenza Inter, Dzeko serve Barella che prova a mettere in mezzo: la difesa rossoblu chiude.

42' - Lautaro atterra Ceppitelli prima di involarsi in area, Doveri fischia.

39' - Ancora Lautaro, che lanciato da Barella trova il riflesso di Cragno.

38' - Joao Pedro sorprende Skriniar ed entra in area, ma poi scivola e perde l'attimo. De Vrij spazza.

38' - Darmian è il primo ammonito del match: duro intervento su Rog e giallo immediato da parte di Doveri con ramanzina.

36' - Minuti di possesso palla continuo dell'Inter, che vuole stanare gli avversari. Poi spunto bellissimo di Darmian per Lautaro che entra in area e tira, Ceppitelli respinge in corner.

33' - Bastoni arriva bene sul corner di Calhanoglu, ma non riesce a inquadrare la porta.

32' - Perisic e Darmian ci riprovano, stavolta il colpo di testa dell'ex Toro diventa assist per Barella il cui tiro viene murato.

30' - Duro corpo a corpo Lykogiannis-Lautaro, punizione per l'Inter. Sprecata malamente con Barella che perde palla inciampando.

28' - Affondo di Brozovic che prova il passaggio per Lautaro, Altare capisce tutto e intercetta.

IL GOL DI DARMIAN: Grande lancio di Perisic che trova dall'altra parte dell'arcobaleno Darmian, bravo a saltare un piano sopra Lykogiannis e incornare alle spalle di Cragno.

25' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRR!! MAAAAAAAAAAATTEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOO DAAAAAAAAAAAARMIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAANNNNNNNNN!!!

22' - Corner di Calhanoglu, Skriniar per poco non riesce a correggere in porta una torre di Lautaro Martinez.

20' - Marin raccoglie una respinta corta di Calhanoglu e calcia un rasoterra che finisce alla destra della porta di Handanovic.

19' - Cross di Perisic, palla che si spegne comoda tra le braccia di Cragno.

15' - Tentativo di Barella pretenzioso dalla distanza, palla fuori. Fischi per lui.

15' - Sponda di Perisic per Dzeko, che viene anticipato da Altare.