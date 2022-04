BOLOGNA-INTER 1-1 (3' Perisic (I), 28' Arnautovic (B))

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI BOLOGNA-INTER

INTERVALLO - L'Inter parte come meglio non potrebbe: il gol nato sull'assolo vincente di Ivan Perisic lancia i nerazzurri che sciorinano il loro consueto bel gioco per tutta la prima parte del tempo. Il Bologna, però, riesce a non sbottonarsi e alla prima palla utile trova l'unghiata di Marko Arnautovic che salta su Federico Dimarco sul cross di Musa Barrow trovando la rete del pareggio. Da lì in poi, l'Inter, che prova comunque a reagire subito, perde un po' di certezze e i rossoblu si fanno più pimpanti in fase offensiva. Un colpo accusato forse più del dovuto, quello della rete dell'ex nerazzurro.

49' pt - Finisce il primo tempo: Bologna e Inter vanno a riposo sull'1-1, Arnautovic risponde a Perisic.

48' pt - Cross di Perisic, torre di Lautaro per De Vrij anticipato ottimamente da Theate.

47' pt - Sul cross di Barella, Schouten concede il primo corner del match.

45' - Tentativo di Calhanoglu, senza esito. Addirittura quattro i minuti di recupero.

44' - Barrow riprova il cross per Arnautovic, stavolta la zuccata dell'ex dell'Inter è più difficile e Radu para.

43' - Prova Barrow da fuori, rasoterra che Radu accompagna fuori.

42' - Perisic prova di nuovo il cross per Dumfries, che però stavolta non arriva sulla palla.

40' - Perisic prova a lanciare Dimarco che però rimane sul posto, palla persa banalmente.

39' - Barella commette fallo su Svanberg e poi protesta in modo veemente, Doveri lo fulmina con lo sguardo ma non estrae cartellino.

33' - Giocata da quinto a quinto, Dumfries sale un piano sopra Hickey sul cross di Perisic ma non inquadra la porta. Lo scozzese deve ricorrere poi all'aiuto dello staff medico.

32' - Perde palla Theate a ridosso dell'area, azione favorevole all'Inter sprecata da Barella che non coglie il movimento di Lautaro.

31' - Cartellino giallo per Simone Inzaghi, che ha protestato sull'azione che ha portato i felsinei al gol.

29' - Prova a rispondere l'Inter: Dumfries lancia Correa che viene anticipato da Skorupski con l'aiuto di Theate.

28' - Pareggio del Bologna! Arnautovic! Balzo da rapace dell'austriaco che sul cross di Barrow elude la marcatura di Dimarco e piazza la palla di testa alle spalle di Radu.

28' - Lautaro si rialza e fa cenno di stare bene.

26' - Lautaro calcia dopo un errore di Schouten trovando Skorupski, poi però rimane a terra dolorante. L'argentino appoggia male la caviglia.

25' - Skriniar si inventa una proiezione offensiva agevolato da una difesa che gli lascia troppo campo, il tiro dello slovacco va fuori non di molto.

23' - Barella prova la conclusione da fuori, finendo però col colpire Correa.

22' - Cross di Svanberg che diventa quasi un tiro, Radu esce e blocca.

20' - Problemi per Hickey e Dumfries, a terra dopo uno scontro. Conciliabolo Inzaghi-Perisic.

19' - Scivola Barrow al limite dell'area nerazzurra, sulla ripartenza Correa entra in area, punta l'avversario poi calcia in bocca a Skorupski.