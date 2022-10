BARCELLONA-INTER 1-0 (40' Dembélé)

DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI BARCELLONA-INTER

49' pt - Dopo un duello perso da Lautaro, Marciniak fischia la fine del primo tempo: Barcellona a riposo in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Dembélé

47' pt - Ingenuità di Raphinha, che regala un corner all'Inter. Sprecato però da Dimarco la cui traiettoria finisce fuori.

46' pt - Quattro di recupero. Dzeko commentte fallo su Busquets, il bosniaco rimprovera una certa teatralità al capitano blaugrana.

45' - Inzaghi predica calma dopo un pallone non controllato da Lautaro Martinez.

43' - Ancora Barça: Raphinha arriva sul pallone non ben controllato in uscita da Onana e calcia a giro mandando fuori di poco.

42' - Barcellona che capitalizza al meglio una fase di forcing importante, con l'Inter che stava attraversando un momento di difficoltà. Ma nerazzurri che ora provano una reazione.

40' - Gol del Barcellona! Dembélé! Bravo il francese a farsi trovare pronto sul pallone di Sergi Roberto servito da Raphinha e a trafiggere Onana da due passi.

40' - Contatto Onana-Pedri, il giovane talento blaugrana va a terra. Marciniak fa proseguire.

39' - Sergi Roberto colpisce trovando l'opposizione di De Vrij, Marciniak concede rinvio dal fondo con Busquets che protesta.

36' - Ghiotta chance per il Barcellona: Lewandowski, favorito da un rimpallo sporco, mette in mezzo per Raphinha che colpisce malissimo.

36' - Fase confusa, Skriniar commette fallo su Marcos Alonso.

34' - Cerca il filtrante Pedri per Lewandowski, Bastoni spazza senza troppi fronzoli. Poi fallo su Barella.

30' - Ancora qualche difficoltà in presa per Onana che interviene in due tempi su Sergi Roberto, poi rimane a terra dolorante. Bravo Dimarco a chiudere su Lewandowski.

30' - Dembélé imbecca bene Lewandowski che però perde il contatto col pallone, De Vrij libera.

29' - Ci prova Alonso dalla grande distanza, palla ampiamente sul fondo.

28' - Contropiede di Barella che serve Dumfries, l'olandese calcia colpendo in pieno Ter Stegen.

26' - Vola Onana a bloccare un tiro al veleno di Dembélé, la palla però gli sfugge colpendolo sul viso e andando in corner.

25' - Mkhitaryan prima orchestra un'azione offensiva poi la conclude con un destro rasoterra sul quale Ter Stegen è attento.

24' - Lautaro colpito alle spalle fa franare Busquets, punizione Barça.

22' - Baruffa in campo dopo fallo di Skriniar, Marciniak fa un po' fatica a contenere tutti, in particolare un Dembélé piuttosto nervoso.

20' - Lewandowski riceve un bel pallone in area, Bastoni riesce a limitarlo favorendo anche il controllo in uscita di Onana.

17' - Traversa di Dzeko! Solo davanti a Ter Stegen sulla punizione di Calhanoglu, il bosniaco centra il montante da due passi. De Vrij prova il tap in ma si prodiga in un liscio clamoroso.

16' - Dumfries atterrato, Dembélé gli scaglia il pallone addosso. Marciniak ricompone la situazione.