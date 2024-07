Joao Cancelo è fuori dal progetto del Manchester City e allora il futuro prossimo del portoghese sarà ancora lontano da Guardiola con cui i rapporti sono da tempi ai minimi termini.

Secondo quanto riferisce oggi La Stampa, il procuratore dell'esterno lusitano, Jorge Mendes, sta offrendo le prestazioni del suo assistito a diversi club, in particolare a Inter e Juventus: sarebbe un ritorno clamoroso in Italia considerando che Joao ha già vestito le casacche nerazzurre e bianconere. E lui, in Serie A, ci tornerebbe al volo

Il nodo sarebbe non tanto l'alto ingaggio (il portoghese sarebbe anche disposto ad abbassarselo pur di restare nel giro delle squadra top), ma la formula dell'operazione. Cancelo costa circa 25 milioni, lui spinge per un ritorno in Italia e l'Inter ha già preso informazioni dopo il ko di Buchanan e la mancata conferma di Cuadrado.