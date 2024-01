Entro fine febbraio, Steven Zhang e Goldman Sachs decideranno il da farsi riguardo al prestito da rifondere a Oaktree in scadenza a maggio. Ne scrive oggi La Repubblica, secondo cui qualora dovesse essere individuato un nuovo prestatore serviranno comunque sei settimane per strutturare l'operazione, evitando di vendere il club o lasciarlo in pegno al fondo americano.

E' quindi necessario fare in fretta. I nuovi tassi per rifinanziare oscilleranno tra il 16 e il 18%, ma potrebbero anche calare in caso di interventi della Banca Centrale Europea. Se invece si decidesse di cedere il club, entrerebbe in scea Raine Group a cui è stato chiesto di trovare possibili investitori. Negli ultimi tre anni nessuno è arrivato al punto di fare una due diligence. L'ultima possibilità che Oaktree diventi proprietaria dell'Inter, ma gli Zhang faranno di tutto per scongiurarla.

Il presidente interista deve anche affrontare il discorso del processo civile milanese intentato da China Construction Bank che nel 2024 dovrebbe arrivare a sentenza. In dirigenza sarà un anno importante anche per Alessandro Antonello, che ha aperto il dossier dello stadio. Ad aprile scadrà l'esclusiva con il gruppo Cabassi, proprietario dell'area di Rozzano. Come spiega ancora il quotidiano la criticità maggiore è il piano del traffico, ma salvo inciampi le parti ragioneranno comunque sulla possibile cessione del terreno.

Altra scadenza, a marzo, la presentazione all'Uefa delle previsioni di bilancio sul settlement agreement. Come riportato dal quotidiano, ’Inter ha chiuso il bilancio al 30 giugno scorso con un debito lordo di 807 milioni. di cui 409 riferibili a un bond, con una posizione finanziaria netta di meno 395 milioni, e patrimonio netto passivo per 161,9. L’ultimo esercizio è stato chiuso con 85 milioni di perdite, l’obiettivo è raggiungere il pareggio in due o tre anni, abbassando il costo della rosa, aumentando gli incassi da stadio e lavorando coi nuovi sponsor.