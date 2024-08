La Repubblica pubblica oggi i dettagli dello studio "Nuovo Stadio San Siro", proposto da WeBuild a Inter e Milan per ristrutturare il Meazza. I lavori, si legge, inizierebbero a gennaio 2025 per consegnare il tutto nel gennaio 2029.

Verrebbe confinata l'area dei lavori rendendola compatibile col funzionamento dello stadio e con gli impegni delle due squadre. Un cantiere mobile nel quale verrebbe distrutto e ricostruito il primo anello un settore dopo l'altro, Finito il cantiere, il settore sarà di nuovo riaperto al pubblico, consentendo nel frattempo di disputare le quattro stagioni tra inizio e fine lavori.

Non sarà però possibile svolgere gli abituali concerti estivi, se passerà il progetto. Compreso quello di Springsteen spostato di un anno. L'unica eccezione sarà la cerimonia inaugurale di Milano-Cortina 2026: il cantiere si fermerà due mesi prima dell'evento.

I costi? Circa 350 milioni di euro, per portare l'impianto a una capienza totale di 70.500 spettatori rispetto agli attuali 75.800. Di queste, 19.500 poltroncine del primo anello diventeranno 13.400 posti premium, contro i 2.900 odierni e 1.100 persone per gli sky box. Al secondo anello 31.500 posti a sedere e al terzo 19.500. Verrebbe anche ampliato il parcheggio sotterraneo con più accessi e posti per i disabili. Inoltre, dietro al Gate 8, i musei delle due squadre, negozi, uffici e un ristorante. La risposta dei club dovrebbe arrivare entro 2-3 mesi.