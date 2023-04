La situazione creatasi in casa Inter riporta indietro di circa quattro anni, al 2019. "Quando le voci dell’arrivo di Antonio Conte, da febbraio in poi, tolsero serenità a Luciano Spalletti e alla sua squadra", ricorda La Repubblica, sottolineando che l'imperativo alla Pinetina è proprio evitare di ricaderci. Resta in ogni caso sempre meno probabile che Inzaghi sia ancora l'allenatore interista il prossimo anno, ma Farris e Chivu non sono ritenuti all'altezza per sostituirlo in corsa.