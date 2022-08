Caldo, sole, mare, vento. Non è questa la cornice interpretativa del Salento odierno. Con l'ordine sparigliato i fattori permangono nelle loro posizioni originarie. L'ispettore Simone Inzaghi manda giù l'ultimo boccone del pranzo, termina l'ultima goccia di caffé e s'infila nella giusta misura preparatoria. I nastri di partenza sono disposti in modo adeguato (non è un dettaglio da poco), il tratto di strada che separa i nerazzurri dall'ufficio di giornata non è nemmeno poi così lungo. 'Via del Mare', è questo l'indirizzo segnato sul navigatore del nuovo inizio. In giornate così sarebbe anche tranquillo percorrerla a piedi, quella strada, verso l'alba della sfida. C'è la sensazione di un respiro libero, incentrato su tempi nuovi e antichi allo stesso tempo. E le contingenze rendono necessario un elevato tasso di concentrazione.