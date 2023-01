Milan Skriniar potrebbe lasciare l'Inter entro poche ore, prima della fine della finestra invernale di calciomercato. Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Psg sta cercando di trovare un'intesa economica con il club nerazzurro, dopo aver presentato una prima offerta da 10 milioni di euro, rifitutata dall'Inter che però ora sta valutando l'idea di abbassare le sue pretese. Un'offerta da 20 milioni di euro, bonus compresi, potrebbe bastare per far partire Skriniar che sta spingendo per trasferirsi subito a Parigi, anche in virtù delle reazioni della tifoseria nerazzurra. La nuova offerta potrebbe arrivare presto a Milano.