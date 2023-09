Si prospetta un'assenza pesante per il ct della Colombia Nestor Lorenzo in vista del match di qualificazione ai Mondiali 2026 che vedrà i Cafeteros opposti al Cile: rischia infatti il forfait l'esterno dell'Inter Juan Cuadrado. Infobae riporta che il 35enne, che ha lasciato il campo all'intervallo nella vittoria casalinga per 1-0 sul Venezuela è a serio rischio per la sfida con la Roja a causa di un problema alla gamba. Cuadrado si è allenato comunque insieme ai compagni negli ultimi giorni, il che vorrebbe dire che il problema è comunque di lieve entità; ma si aspettano ulteriori comunicazioni in merito.

