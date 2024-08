"C’è l’interesse della Fiorentina ma nessun accordo già chiuso". Così l’AD del Genoa, Andres Blazquez, ha commentato la trattativa tra i rossoblu e la Fiorentina per il trasferimento di Albert Gudmundsson in viola. Negli ultimi giorni, evidenzia Il Secolo XIX, è infatti arrivata la seconda offerta della Fiorentina: 7 milioni per il prestito e 18 per l’obbligo di riscatto fissato a determinate condizioni per un totale di 25 milioni. Il Grifone riflette e attende eventualmente un rilancio che possa aumentare l'offerta per l'attaccante, che in Toscana andrebbe a guadagnare circa 2,5 milioni per i prossimi cinque anni e sostituirebbe il partente Nico Gonzalez, nel mirino di Atalanta e Juventus.

Gudmundsson, a lungo obiettivo dell'Inter, nel frattempo ha trascorso il weekend con la famiglia al mare in Liguria insieme all’amico Morten Frendrup, mentre ieri ha proseguito il lavoro differenziato per recuperare dopo l’affaticamento patito nel corso del ritiro di Moena.

