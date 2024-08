Il Genoa ha trovato l'accordo per Fabio Silva con il giocatore e ora aspetta la risposta dal Wolverhampton. Secondo quanto riporta Il Secolo XIX, la trattativa non è chiusa ma dal club rossoblu trapela cauto ottimismo.

L'operazione dovrebbe sbloccare il passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina. L'islandese continua ad allenarsi a parte, non ci sarà comunque contro l'Inter. Gilardino ha chiesto un altro attaccante, ma non sarà Arnautovic, che non gradisce la piazza rossoblù.