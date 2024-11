L'Inter torna a pensare a Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Il Giorno, la dirigenza nerazzurra starebbe accarezzando l'idea di riportare in Italia già a gennaio l'ex giocatore della Juventus, passato in estate al Liverpool. I rumors per un suo trasferimento all'Inter in estate sono stati insistenti, un'idea di mercato però che l'Inter ha valutato solo in vista del 2025 visto che il contratto di Chiesa con la Juventus era in scadenza. Il club inglese ha anticipato tutti versando 12 milioni di euro, ma l'inizio di avventura è stato tutt'altro che positivo.

Fin qui l'azzurro ha giocato solo 68 minuti, poi tante panchine e tribune. Ha avuto difficoltà nell'adattarsi all'intensità degli allenamenti e del calcio inglese, come sottolineato anche dal tecnico Slot. Non solo l'Inter, anche Milan, Roma e Napoli monitorano la situazione. Ma il club nerazzurro sarebbe già avanti nei discorsi, visti gli ottimi rapporti, e potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto, mentre Chiesa dovrebbe abbassarsi l'ingaggio per favorire il matrimonio.

