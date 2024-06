Il quotidiano Il Giorno offre una panoramica delle idee dell'Inter per quel che riguarda i principali ruoli su cui il club nerazzurro intende operare in queste prime battute di mercato: il vice Yann Sommer e il quinto attaccante. Sul primo fronte, il genoano Josep Martinez sta diventando sempre di più la soluzione maggiormente plausibile, visto che l’Athletico Paranaense attende l'andamento della Copa America prima di aprire l'asta per Bento, che ha aperto ad altre soluzioni nel Vecchio Continente. Negli ultimi giorni è spuntato il nome di Maduka Okoye, rivelazione della stagione tormentata dell’Udinese. Secondo alcuni rumors da viale della Liberazione, però, sarebbe partito anche un sondaggio per Andrij Lunin, l'estremo difnesore ucraino che ha tenuto bene le redini del Real Madrid nel lungo periodo dello stop di Thibault Courtois. Tutto comunque finito in un nulla di fatto: il ragazzo rinnoverà col Real Madrid con l’idea di diventare l’erede del belga. Non è da escludere nemmeno la soluzione interna, se le pretese delle altre società risulteranno troppo alte e se Filip Stankovic dovesse ripetere il buon precampionato dell’estate scorsa.

Capitolo attaccante: Simone Inzaghi vuole Albert Gudmundsson o almeno un profilo simile, visto che l'islandese ha un costo elevato e tante concorrenti alle calcagna, a causa delle quali potrebbero volerci fino a 35-40 milioni. L’operazione, magari in stile Davide Frattesi, è fattibile, però, solo nel caso in cui dovessero uscire Joaquin Correa, per il quale c’è stato un contatto col Galatasaray, e Marko Arnautovic, a cui sta pensando la Fiorentina. Non ci sono infatti posti liberi in lista UEFA, se non per giocatori formati nel vivaio. E visto che, secondo il quotidiano, Andrea Pinamonti non è disposto a fare la quarta-quinta punta, non va scartata l'ipotesi di una permanenza di Sebastiano Esposito, tornato dopo l'annata alla Sampdoria, in assenza di offerte importanti entro fine agosto. E occhio anche all'altro prodotto del vivaio Federico Bonazzoli, tornato alla Salernitana dopo il prestito al Verona.

