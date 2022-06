La campagna acquisti estiva 2022 dell'Anderlecht potrebbe già essere finita dopo l'arrivo di Sebastiano Esposito, che nelle prossime ore verrà ufficializzato come neo attaccante dei biancomalva dopo aver già completato l'iter delle visite mediche nella giornata di ieri. Stando a Het Laatste Nieuws, la formula del trasferimento è un prestito, a cifre diverse rispetto a quelle che circolano in Italia, anche se i belgi hanno voluto mantenere il riserbo da questo punto di vista: si parla di un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, con i nerazzurri che si sono garantiti l'opzione di esercitare il controriscatto a 6,5 milioni di euro. In altre parole, se l'Anderlecht deciderà di attivare la propria clausola e pagare i 5 milioni, l'Inter avrà qualche giorno per decidere (o meno) di attivare la propria. Se così fosse, i nerazzurri dovranno pagare 1,5 milioni di euro alla controparte per riavere l'attaccante classe 2002.