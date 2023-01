"L’Inter in regime di autofinanziamento è costretta a percorrere una strada strettissima sul mercato" è la dura verità sentenziata dalla Gazzetta dello Sport questa mattina che in un contesto di difficoltà che immobilizza i nerazzurri risolleva l'umore dei tifosi: l'Inter - secondo la Rosea - nel bene di un low cost obbligato si prepara all'edificazione estiva intercettando occasioni in uscita da big club europei, inglesi su tutti. "Basta mettersi in tattica di attesa e qualche esubero interessante prima o poi cadrà giù" si legge. L'occasione che ha fatto drizzare le antenne di Viale della Liberazione porta il nome di Roberto Firmino, in scadenza a fine anno "anche se Jurgen Klopp lo terrebbe volentieri anche solo a far da chioccia". Ai nerazzurri piace per ovvi motivi, ma l'apprezzamento verso il brasiliano è sottoscritto anche da Zhang.

A Liverpool "il brasiliano guadagna oggi circa 10 milioni di euro netti, cifra superiore all’attuale diktat di Suning per gli ingaggi. Ma anche in questo caso l’effetto benefico del Decreto Crescita viene in soccorso. Nel caso in cui Bobby chieda un netto di 8 circa, al club nerazzurro il lordo costerebbe appena 10,5: poco meno di quanto serve adesso per tenere in prestito Lukaku" per dirla in breve. Un eventuale 'risparmio' che non dispiacerebbe affatto al Presidente che ha dettato la politica da seguire: "Programmare un rinnovamento all’insegna della qualità".