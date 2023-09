Riecco Steven Zhang. Il presidente nerazzurro dovrebbe tornare in Italia a metà della prossima settimana per non perdersi derby ed esordio in Champions a San Sebastian. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Zhang, in questo periodo di assenza, si è comunque sentito giornalmente sia con Marotta che con Inzaghi, mostrando poi grande entusiasmo per le prime partite ufficiali.

La sessione estiva nerazzurra del mercato si è chiusa in sostanziale pareggio: "102 milioni di euro il valore delle operazioni in uscita, 101 milioni le entrate, considerando gli affari senza i bonus e a titolo definitivo anche quelli in prestito con obbligo di riscatto - sottolinea la rosea -. Pavard e Frattesi sono le due operazioni più onerose di tutta la Serie A. Ma è soprattutto intorno al francese che si misurano le ambizioni di Zhang. Il presidente aveva capito da Inzaghi e dai dirigenti, Marotta e il d.s. Ausilio, l’importanza di inserire in rosa un difensore di alto livello, l’esigenza tecnica esplicitata a più riprese dall’allenatore. E così ha autorizzato l’investimento, assai oneroso, su un calciatore che sarebbe andato in scadenza nel 2024. E pure l’affare last minute, Klaassen, è stato un extrabudget (in termini di monte ingaggi) autorizzato per questioni tecniche".

È stata comunque una campagna all'insegna della sostenibilità. E infatti risalta l'abbassamento dei costi della rosa: negli ultimi tre anni, sono stati tagliati ben 61 giocatori con conseguenze positive per il bilancio. Senza dimenticare il monte ingaggi più basso. Eppure l'Inter è sempre competitiva. "Intatta è la convinzione di aver allestito una squadra in grado di correre in Champions e vincere il derby con il Milan. No, non solo quello in programma tra otto giorni. Ma quello che durerà fino al 26 maggio 2024", si legge.

