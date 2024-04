Steven Zhang ha praticamente chiuso un'intesa con il fondo americano Pimco per un finanziamento da 400 milioni di euro in tre anni che gli consentirà di tenersi l'Inter ripagando il prestito da 275 milioni di euro più interessi concesso nel 2021 da Oaktree. L'ufficialità, svela Gazzetta.it, arriverà entro quindici-venti giorni, ma l'accordo è in via di definizione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!