Stavolta sarà diverso: l'Inter vole aprire un ciclo. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, si dissolve il timore dei tifosi nerazzurri che, in questo massimo momento di godimento, hanno come unico ronzio nelle orecchie quello che tutto potrebbe dissolversi tra cessione dei big e sgretolamento della società. Non accadrà. L'Inter ha un piano triennale preciso per continuare a dominare, in Italia e non solo. Nessun big sarà ceduto e, anzi, si continuerà con loro in campo, con Inzaghi in panchina e con la dirigenza al proprio posto.

Per Inzaghi, stavolta, il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2025 dovrebbe contemplare altri due anni, e non solo uno come l'ultima volta. Quindi sarebbe blindato fino al 2027. E il tutto appare scontato considerando la voglia di entrambe le parti di non separarsi. E poi ci sono le mosse di Zhang. La Gazzetta parla chiaro: la sua firma ormai in arrivo per una nuova intesa con Oaktree, che riscadenzi il prestito ricevuto nel 2021, è un passaggio chiave tra presente e futuro nerazzurro. E il presidente nerazzurro vorrebbe tornare a Milano ad aprile, magari per assistere ai quarti di Champions...

Sui giocatori, poi, vale il discorso già fatto: la rosa non verrà privata dei migliori. Non si ripeterà quanto accaduto dopo lo scudetto del 2021: ora la priorità dell’Inter non è più sopravvivere, ma costruire una dinastia.