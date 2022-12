Nessuna intenzione di mollare l'Inter: Steven Zhang non lascia, anzi raddoppia. Come nella migliore tradizione dei giochi a premi degli anni '50. La Gazzetta dello Sport oggi racconta le intenzioni del numero uno nerazzurro in vista del futuro, un futuro che evidentemente sarà segnato ancora dalla gestione cinese, in barba a tutte le voci di cessione immediata.

Zhang starebbe lavorando a una doppia via per garantirsi un futuro ancora lungo in sella all'Inter: "Il presidente sta valutando l’opportunità di allungare i termini dell’accordo con Oaktree. E dunque di andare oltre il 2024 nel rapporto con lo stesso fondo, chiaramente rivedendo i termini fissati nel maggio 2021, magari quelli relativi agli tassi di interesse, fissati al 12% - spiega la rosea -. La strada alternativa è quella di rifinanziare il debito con un altro fondo, ovvero trovare un altro partner che si faccia carico di supportare la società". Tempi dilatati per garantire alla società maggiore stabilità.