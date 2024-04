Da sempre Steven Zhang tiene ai derby, la partita che sente di più come svela la Gazzetta dello Sport. E il presidente dell'Inter, a Nanchino, sta preparando la festa scudetto: un tricolore che vuole assolutamente proprio nella stracittadina perché... "Milano siamo noi" come ama ripetere.

Con la conquista della Serie A, Zhang si isserebbe a quota 7 titoli, pareggiando Angelo Moratti sul secondo gradino del podio dei presidenti più vincenti nella storia del club.

I derby - come racconta la Gazzetta - lui li vive da tifoso più che da proprietario. E questi sono giorni concitati, sia per le questioni di campo che per i lavori sul fronte rifinanziamento: Steven vuole tenersi l'Inter. La supremazia su Milano viene vista anche come un veicolo per dare lustro al brand, al pari dei lavori per il nuovo stadio.

Battere i rivali cittadini e al contempo vincere lo scudetto è un'occasione troppo ghiotta. Irripetibile. La seconda stella è anche un'occasione dal punto di vista economico: come spiega la Gazzetta, la stima tra introiti certi e quelli derivanti da iniziative di marketing e crescita del brand porta a circa quasi 50 milioni di euro. E poi il Mondiale per Club e la nuova Champions... Insomma, Zhang vuole tenersi l'Inter e la chiusura per il rifinanziamento sarebbe vicina: non è previsto a breve l'annuncio dell'operazione, arriverà a ridosso del 20 maggio, la scadenza del precedente prestito con Oaktree. Colloqui avanzati con un fondo anglosassone: nuovo prestito triennale e contemporaneo addio al fondo californiano, che sarà così liquidato senza che possa escutere il pegno sulle azioni del club.

