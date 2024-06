Davide Frattesi sarà regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti per il match contro l'Albania che sabato sera aprirà l'Europeo della Nazionale italiana. Il centrocampista dell'Inter, che ieri durante il riscaldamento si era fermato a titolo precauzionale, oggi si è allenato assieme ai compagni ed è, dunque, recuperato.

Discorso diverso, invece, per Nicolò Barella, suo compagno nel club: il giocatore sardo, che nel pomeriggio è rimasto inizialmente a fare cyclette in palestra e poi ha lavorato sul campo, tornerà in gruppo domani, con il ct che ne valuterà la condizione fisica per capire se convocarlo o meno in vista della sfida del Westfalenstadion di Dortmund. "A quel punto verrà chiarito se contro l'Albania potrà essere a disposizione per la panchina, addirittura titolare o dovrà attendere la seconda gara, quella contro la Spagna", si legge sull'edizione online di Gazzetta.it.

