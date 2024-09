Rivoluzione in casa Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di sabato pomeriggio contro l'Udinese, Simone Inzaghi sta valutando alcuni cambi di formazione rispetto al derby.

Dal 1' potrebbe vedersi a centrocampo un trio davvero inedito, con Frattesi e Zielinski ai lati di Calhanoglu. Possibile prima maglia da titolare dunque per il polacco in campionato, dopo la chance sfruttata al meglio in Europa in casa del City. L'azzurro prenderà il posto dell'infortunato Barella, l'ex Napoli quello di Mkhitaryan, non al meglio.