Come anticipato ieri in tarda serata, Inter e Juventus duellano sul mercato per due centrocampisti: Lazar Samardzic dell’Udinese e Piotr Zielinski del Napoli. L'approfondimento sulle strategie delle due big arriva ancora sulla Gazzetta dello Sport che conferma la doppia pista per la mediana. Storie diverse per i due calciatori in questione, rimasti in estate ai propri club di appartenenza con motivazioni però differenti. E le storie sono note: il serbo è stato protagonista della trattativa con l'Inter finita male, mentre il polacco ha detto no all'Arabia Saudita preferendo restare al Napoli col contratto in scadenza nel prossimo giugno.

Secondo il giornale, Samardzic, nonostante tutto, non è mai uscito dai radar dei dirigenti nerazzurri sia per ragioni tecniche che economiche.. L'Inter, quindi, sta valutando se rimettere in moto i contatti per portarlo a Milano la prossima estate, anticipando Giuntoli. Diversa la situazione di Zielinski, che appunto ancora non ha rinnovato. Il polacco sarebbe l'ennesimo colpo a zero di Marotta e soci, mentre alla Juve farebbe comodo fin da gennaio (proprio come Samardzic) considerando il depauperamento del reparto viste le vicissitudini di Pogba e Fagioli. L'ingaggio non sarebbe un problema per nessuna delle due big.

