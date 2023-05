Come noto, Simone Inzaghi ha concesso tre, meritatissimi giorni di riposo ai suoi uomini dopo la vittoria contro l'Atalanta. Il gruppo nerazzurro si ritroverà mercoledì 31 maggio per iniziare a preparare l'ultimo match di campionato contro il Torino e soprattutto per iniziare il conto alla rovescia verso la finale di Champions League di Istanbul. Ma non tutti i giocatori approfitteranno di questa 'licenza': come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, coloro che sono alle prese coi recuperi dai rispettivi infortuni faranno lavori straordinari. A partire da Milan Skriniar, che sta forzando i tempi per essere a disposizione a Istanbul e in questi giorni sarà alla Pinetina per continuare a svolgere sul campo uno specifico programma di riatletizzazione. Il via libera ottenuto giovedì a Bordeaux, lì dove era stato operato alla schiena, gli ha permesso di intensificare i carichi e il suo obiettivo sarebbe quello di mettere qualche minuto nelle gambe sabato scorso a Torino. L'obiettivo è volare in Turchia, ipotesi ad oggi ancora complicata ma lo slovacco vuole giocarsi tutte le sue carte.

Ha ripreso a correre anche Henrikh Mkhitaryan, uscito anzitempo nel derby di ritorno di Champions per via di una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra: l'ex romanista dovrebbe rientrare tranquillamente tra i convocati. Spera ancora Joaquin Correa, che però è ancora alle prese con la fisioterapia dopo il problema al soleo accusato al triplice fischio della finale di Coppa Italia. Uscito ieri anzitempo Danilo D'Ambrosio, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. Se si tratterà solo di un crampo sarà regolarmente in campo col Torino.

