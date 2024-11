"Io amo questo stadio, io amo San Siro". Così Marcus Thuram dopo Italia-Francia di domenica sera. L'attaccante francese non manca occasione per ribadire il suo attaccamento all'Inter, ma intanto la Gazzetta dello Sport annuncia il forte interesse del Liverpool per l'ex Borussia MG.

In questa stagione, Thuram è cresciuto notevolmente e sta facendo ancor meglio di quella passata, quando già fu impressionante. Normale che gli occhi delle big siano su di lui. In particolare - come svela la rosea - lo guardano in Inghilterra, dalle parti di Anfield. Già Klopp aveva una predilizione per il figlio di Lilian, ora anche Slot lo ha messo nel mirino.

Come ricorda la Gazzetta, va tenuta in debita considerazione la maxi-clausola da 85 milioni aggiunta al contratto con scadenza 2028, ma è proprio l’amore per i nerazzurri (e per San Siro) che lo rende sordo a eventuali corteggiamenti. "Al momento Thuram vede solo l’Inter e si è dato una missione precisa: trascinare la compagnia più dell’anno passato, guadagnare maggiore centralità nell’attacco dopo una stagione da cavalier servente di re Lautaro", si legge. E la testa è già a Verona, prima partita dopo la sosta.

