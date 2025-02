Archiviata la "vendetta" sulla Fiorentina, l'Inter ha già messo nel mirino la Juventus, gara in programma a Torino domenica prossima alle 20.45.

Nelle prossime ore ci sarà in particolare da valutare le condizioni di Marcus Thuram e Marko Arnautovic, entrambi usciti acciaccati dalla sfida di lunedì scorso contro i viola. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, il francese si era arreso al fastidio di una contusione alla caviglia sinistra, mentre l’austriaco (entrato proprio al posto del 9 nerazzurro) ha fatto in tempo a decidere la partita prima di lasciare il campo per un problema all’adduttore.

Già oggi se ne saprà di più quando la squadra tornerà a lavorare ad Appiano Gentile dopo il giorno libero concesso da Inzaghi.

Secondo la rosea, la botta rimediata lunedì da Thuram si somma agli acciacchi post Firenze: trattandosi di una contusione, però, l’augurio in casa nerazzurra è che la questione riguardi più che altro la gestione del fastidio. In tal senso, il giorno libero potrà aver aiutato.

Arnautovic, invece, a caldo aveva parlato di "qualche crampo", dicendosi fiducioso per un suo pronto recupero.