Arrivato a parametro zero, Marcus Thuram, per l'Inter, "è stato un colpo dal valore clamoroso" si legge su Gazzetta.it che svela la scelta del club di fissare una "clausola rescissoria da 95 milioni" che resterà uguale "fino alla fine dell'accordo, nel 2028, e non si abbasserà con il passare degli anni. Un segnale di Zhang per far capire quanto importanza dia all'investimento fatto. "Una somma in linea con le richieste dei club che hanno attaccanti di valore e che non vogliono farli partire facilmente".

Considerata l'età, 26 anni ad agosto, il francese è nel pieno della sua maturità calcistica, motivo che ha spinto Marotta, Ausilio e Baccin a difenderlo "dalle tentazioni esterne con una clausola rescissoria alta e pagabile facilmente solo da un ristrettissimo numero di società al mondo. Importante anche l'ingaggio corrisposto al calciatore: 6 milioni netti a stagione ovvero 7,7 milioni lordi grazie ai vantaggi del Decreto Crescita". Cifra alla quali vanno aggiunti i bonus, "alcuni facili perché scatteranno al raggiungimento di determinati numeri di presenze. Insomma, per l'Inter Thuram non è un acquisto concluso per fare player trading e sistemare i conti in futuro generando una plusvalenza quasi totale. Lui è l'attaccante dell'oggi e del domani e quei 95 milioni sono uno spauracchio per gli estimatori, non un cartellino appeso a un 'prodotto' in vendita".

