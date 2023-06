Indiscrezioni, voci, post social: non manca nulla in questi giorni durante le trattative febbrili che dovrebbero (condizionale d'obbligo) portare Marcelo Brozovic lontano dall'Inter. La Gazzetta dello Sport parla chiaro: il croato ha evitato la delegazione araba dell'Al-Nassr, giunta a Zagabria per convincerlo ad accettare il cambio di casacca, e al contempo ha dato un ultimatum al Barcellona, che al momento non ha la disponibilità per soddisfare l'Inter. Inter che ora, visto lo stallo sul croato, ha le mani legate per Davide Frattesi.

"Non ci sono i soldi al centro del ragionamento, non è lì il nodo - spiega la rosea -. Non fosse così, la delegazione saudita spedita a Zagabria avrebbe in qualche modo trovato la via per accontentare il centrocampista. Il punto è che è Brozovic ha in testa altro. E nello specifico il Barcellona. Brozovic vuole la Liga. Ha già parlato con Xavi, giurano in Catalogna. E con il club avrebbe già raggiunto un accordo pluriennale con ingaggio a salire, con base 7 milioni. Cifre lontanissime da quelle proposte dall’Al-Nassr, ma comunque superiori ai 6 che guadagna in nerazzurro. Il problema è che il Barcellona, per le note questioni finanziarie, non ha libertà d’azione nel mercato di entrata. E dunque l’assalto a Brozovic non può avere tempi brevi, a meno di uno sfoltimento rapido della rosa. E allora va segnalata la mossa dell’entourage del croato, che ha chiesto al Barcellona di muoversi in tempi rapidi: una settimana, più o meno, per presentare l’offerta all’Inter. Brozovic è disposto ad aspettare, poi però non andrà oltre. E magari, a quel punto, potrebbe davvero dire sì all’Al-Nassr".

E l'Inter attende. Così come il Sassuolo e Frattesi. E pure Yunus Musah del Valencia che - secondo la Gazzetta - sarebbe diventato l'alternativa all'azzurro.

