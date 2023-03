Il guaio alla schiena che sta tenendo ai box Milan Skrniar è delicato , ma Simone Inzaghi spera di recuperarlo in tempo per il match dei quarti d'andata di Champions League contro il Benfica : l'idea dello staff medico dell'Inter, scrive la Gazzetta dello Sport, è metterlo in pista per il 7 aprile, nel match con la Salernitana che anticipa quello di Coppa.

Per quanto riguarda gli altri acciaccati, non preoccupano né le condizioni di Nicolò Barella, che ha lasciato anzitempo il ritiro azzurro dopo la partita con l'Inghilterra, né quelle di Edin Dzeko che ieri sera è entrato in campo nella ripresa in Slovacchia-Bosnia. Sono rimasti ad Appiano Gentile, infine, Bastoni Dimarco e Gosens, tutti attesi al rientro in campo a metà settimana: "Inzaghi deve capire se lanciarli dal primo minuto o temporeggiare con un occhio anche alla semifinale con la Juventus", si legge sulla rosea.

