Sono quattro i profili in corsa per rimpiazzare Roberto Samaden all'Inter. A tracciare l'identikit dei candidati ci pensa La Gazzetta dello Sport , partendo da Maurizio Costanzi , dal 2014 all'Atalanta da cui si separerà a fine stagione: sembrava scontato il suo trasferimento al Bologna, ma adesso tra i suoi pensieri ci sarebbe proprio il Biscione .

"Un contatto c'è già stato ed è probabile che il discorso sia approfondito - scrive la rosea -. Non va però dato per scontato che sia il favorito. Per il lavoro che ha svolto dal 2015 a oggi al Sassuolo, è molto stimato Francesco Palmieri, ex centravanti del Lecce e uomo di fiducia per i giovani dell'ad neroverde Carnevali". Attenzione anche alla strada che porta ad Angelo Castellazzi, braccio destro di Leonardo al PSG dal 2019 al 2022 e adesso "tentato da un ritorno in Italia e dal vivaio più vincente degli ultimi anni". Chiude l'elenco Andrea Catellani, dal 2021 responsabile del vivaio della Spal dopo aver lavorato al Chievo. A

