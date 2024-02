Stefano Sensi è rientrato a Milano già nella giornata di ieri, dopo il passaggio sfumato al Leicester sul gong del calciomercato, e questo pomeriggio ha partecipato alla seduta d'allenamento che l'Inter ha svolto sul nuovo manto erboso di San Siro, alla vigilia del big match contro la Juventus. Toccherà ad Inzaghi scegliere se convocarlo o meno.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, finirà la stagione in maglia nerazzurra, prima di lasciare a zero il club in estate, anche se il mercato in Turchia è aperto fino a giovedì e non sono da escludere comunque clamorose sorprese. Nelle prossime settimane deciderà il nuovo club da cui ripartire.