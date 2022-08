Sembra ormai questione di ore l'addio di Alexis Sanchez all'Inter. Anche la Gazzetta dello Sport conferma che i contatti febbrili tra il suo agente Fernando Felicevich e l'Olympique Marsiglia stanno dando i frutti sperati: ci sarebbe già un’intesa di massima su ingaggio e durata del contratto. Il cileno andrebbe in Francia per due anni, per guadagnare poco più di 3 milioni a stagione, meno della metà di quanto percepisce oggi all’Inter. Ma la garanzia di avere un ruolo da protagonista nella formazione di Igor Tudor, che giocherà anche in Champions League in questa stagione, valgono di più per il Tocopillano rispetto alla perdita economica. Ora, i Phocéens devono liberare un tassello in attacco prima di accogliere il nuovo giocatore.